Adela sezon 4, episoadele 33 și 34 din 22 decembrie 2022. Adela va avea o fetiță! Andreea pleacă definitv să-și caute drumul său.

Lucian, un om însetat de răzbunare, care a ucis cu sânge rece atunci când oamenii îl încurcau, a tras întreaga familie Andronic într-un carusel al morții și durerii. Sfârșitul serialului însă vine ca un răsărit de soare peste familia greu încercată. Va reușit Adela să-și strângă din nou soțul în brațe? Va mai trebui să moară cineva pentru ca întregul blestem să se sfârșească? În rândurile de mai jos veți putea afla finalul sezonului 4 Adela.

Episodul 33 o înfățișează pe Adela cu lacrimi în ochi, cuprinsă de disperare și de grijă. Soțul său a plecat în căutarea celui care le-a îngreunat viața. Mihai a instalat o aplicație de urmărire pe telefonul Andreei, lucru care l-a dus fix la cuibul unde se ascundea Lucian, în vreme ce acesta se afla pe punctul de a o împușca pe Adela. În hala unde criminalul își tăinuită planurile de omor era doar Andreea, care văzându-l pe Mihai, l-a lovit cu sălbăticie cu o bară de fier, lăsându-l într-o baltă de sânge.

Finalul sezonului 4 Adela - Episodul 33. Mihai, amenințat cu moartea de către Lucian: "Lumea mai are nevoie și de oameni ca mine, să se creeze echilibru..."

Lovitura nu a fost mortală, Mihai este în viață. Lucian l-a legat și i-a pus pistolul la cap lui Mihai, doar pentru a se juca cu moartea în fața ochilor lui, în timp ce Adela plângea acasă de frică să nu pățească ceva soțul său. Lucian a intrat într-un joc malefic: “Ești un laș! Și eu am fost un laș, da, așa e! Dar vezi, lumea mai are nevoie și de oameni ca mine… Să se creeze echilibru, știi? Ca în povești! În povești există întotdeauna personajul negativ, doar că acolo binele învinge, aici nu!”.

Mihai a plecat în căutarea lui Lucian fără să-l anunțe pe procurorul Lascu, dar lucrând împreună cu fratele său Călin, care a ajuns să se simtă vinovat că a făcut parte dintr-un plan care l-a pus în pericol. Paul Andronic nu-și încape de supărare pe poliție și îi cere procurorului Lascu explicații și acțiune imediată. Însă Mihai este de negăsit!

Cel de-al doilea telefon de pe care ar fi vorbit Lucian cu Andreea a fost o diversiune, de fapt. Lucru care a îngreunat căutările! Lucian a pus totul cap la cap și a fost cu un pas înainte tuturor. Acesta a îndemnat-o pe soția lui, Andreea, să își bage cartela veche în telefonul nou, lucru care, așa cum s-a așteptat, a indus în eroare pe toată lumea. Lascu a încercat să afle detalii de la Andreea, dar ea i-a demonstrat că are un singur telefon. Lucian din nou părea să reușească!

“Chestia aia cu cartela veche în telefonul nou a funcționat, Lascu nu a avut ce să facă!”, îi spune Andreea lui Lucian. “Bravo, iubirea mea!”, o felicită Lucian, care jubilează văzându-și planurile că funcționează.

Omul negru al poveștii, Lucian, a mai pus la cale un plan care să încetinească găsirea lui! Pentru a nu putea fi găsit telefonul lui Mihai prin localizare, acesta a pus-o pe Andreea să îl ascundă în fotoliul din livingul casei Andronic. Fix când polițiștii au reușit să identifice unde se află telefonul lui Mihai, au avut neplăcuta surpriză de a afla că sunt din nou într-un joc cinic făcut de Lucian și Andreea.

Finalul sezonului 4 Adela - Episodul 33. Nuți o convinge pe Andreea să îi spună Adelei unde este Mihai

Mitu a convins-o pe Nuți să vorbească despre tot ce știe despre Lucian și ascunzătoarea lui. Mitu a chemat-o pe Adela la casa anexă, unde îi așteptat Nuți la masă. Acesta a mărturisit că Andreea și Lucian se văd, însă Adela a fost contrariată de deschiderea Nuțicăi: “Auzi, dar de ce îmi spui tu mie toate astea?”.

“Tu n-ai văzut, dar eu am suflet mare? Și dacă am făcut tot ce am făcut, a fost pentru că am fost supărată pe tine, na! Că am crezut că din cauza ta m-a lăsat prostul ăsta! Vina e la mine. Nu mă iubește nici el, nici fetica nu mă iubește. Am greșit! Dar nu eu am vrut să se ajungă aici. Nu am vrut! Vina mea e că am greșit cu ea! Eu am împins-o pe ea să creadă că e normal să te urască, să vrea tot ce e al tău. Mă înțelegi? Că ea n-are nicio vină. Crede-mă aici e vina mea! Eu am greșit! Iartă-mă”

“Dacă vrei să te iert, convinge-o pe Andreea să-mi spună unde e Mihai”, îi cere Adela Nuțicăi.

Andreea revine la casă anexă unde o găsește pe mama sa cu bagajele în fața ușii. Nuți face ceea ce Adela a rugat-o: “Tu oricum pleci, nu? Dar sunt foarte curioasă cum o să fii tu fericită acolo, că îți dai seama că toată viața o să fii fugară! Păi cum, omoar-o pe Adela, omoară-l pe Mihai și fugi cu Lucian!? Cum o să faci Andreeo transplantul ăla? Știe toată lumea cine ești și în spital te internează pe tine o infractoare? Poate o să-ți recunoască fața, te-ai gândit? Te știu de la televizor. (...) E Paul aici, el n-o să stea cu mâinile în sân. O să te dea pe toate gardurile și pe statuia Libertății, că e fata lui! Hai măi mamă, te rog! Trebuie să spui adevărul, te rog eu frumos! Ajută-i să-l ginească pe Mihai și scapi”, a spus Nuțica.

Final Adela sezonul 4, episodul 33, 22 decembrie 2022. Adela, trădată de Andreea: "Stai pe loc sau trag!"

Între timp a apărut Adela, cerându-i Andreei să-i spună adevărul. Nuți i-a spus Andreei că Adela știe tot: “Pentru asta nu o să te iert niciodată”, a spus ea cu lacrimi în ochi. “Ba o să mă ierți”, a spus Nuți.

Andreea a decis să o ducă pe Aela la Mihai, totul conform planului. Lucian a prevăzut că lucrurile se vor întâmpla așa, astfel, i-a spus Andreei să o facă pe Adela să creadă că este de partea sa și să o aducă, dar fără poliție. Adela i-a predat telefonul surorii sale și a urmat-o!

"Trebuia să-mi dau seama că nu pot să am încredere în tine! Iar m-ai trădat", a spus Adela.

Andreea, îndemnată de Lucian să o împuște pe Adela: "Trage, ca să putem pleca!". Andreea îl împușcă pe Lucian după ce află că el și-a omorât părinții

Lucian o îndeamnă pe Andreea să o împuște pe Adela. ”Trage, ca să putem pleca!”.

Adela era amenințată de două pistoale. Andreea și Lucian țineau armele către a ea și el i-a cerut Andreei să tragă. Adela cu lacrimi în ochi și disperată văzând că este cu un pas în groapă îi spune Andreei: "Trage în el! El a omorât-o pe Mona și Mona era însărcinată cu copilul lui".

"Mona s-a sinucis", a strigat Lucian. Adela: "Cu ce? Cu aceleași pastile cu care ți-ai omorât mama?"

"Taci din gură", strigă Lucian. Adela a continuat: "Cu aceleași pastile cu care ți-ai omorât mama și tatăl vitreg!". Lucian a răbufnit: "Aia nu era mama mea! Taci din gură".

Andreea a fost stupefiată: "Lucian este adevărat, ți-ai omorât părinții?". Lucian recunoaște tot: "Da, este adevărat! Eu i-am omorât! O meritau". Andreea a tras în Lucian.

Lucian a fost împușcat de către Andreea. Prins de Lascu, Lucian este acuzat pentru 6 omoruri și trimis într-o închisoare de maximă securitate din America, unde există pedeapsa capitală

Lucian a fost împușcat în braț de către Andreea. Prins de către Lascu, acesta va fi dat în America, la o închisoare, într-un stat unde se practică pedeapsa capitală, cu moartea. Lucian este acuzat de moartea Martei Andronic, Mona Andronic și fiul său, Marius Petcu (Bebe), Gheorghe, Silviu Lungu, pentru răpirea lui Bogdan Andronic, privare de libertate în nerepetate rânduri și asta doar pe România.

"O să scap!", spune Lucian.

"În statul ăsta unde o să te cereceteze, cică încă au pedeapsa cu moartea, mi se pare super tare. Știu că nu e profi să fiu subiectiv, dar îmi doresc din tot sufletul să te chinuie ca pe hoții de cai și după să îți administreze injecția letală. Cam asta e! Pentru că dacă există un om în lumea asta care trebuie să moară, ăla ești tu!", i-a spus procurorul Lascu.

Adela sezonul 4, episodul 34, 22 decembrie 2022. Andreea și Adela își iau rămas bun. Cu cine a fugit Andreea

Andreea e la închisoare și așteaptă verdictul în cazul său. După ce a fost vizitată de către Nuți și Mitu, Andela și Mihai au venit să o vadă și să o anunțe ce se întâmplă cu ea.

"Tu ai ajuns bine Adela, eu...", spune Andreea.

"Bine? Ce e bine din ce trăiesc acum? Mi-am pierdut sora", adaugă Adela.

"M-ai pierdut în ziua în care Traian a venit noi. Și apoi când Mihai l-a adus pe Paul la Butimanu, la noi în casă", spune Andreea.

"Nu, Andreea! Te-am pierdut din cauza mamei tale pentru că altfel viețile noastre ar fi putut să fie diferite dacă aș fi știut de la început adevărul", spune Adela.

Andreea nu va sta în pușcărie. Adela și Mihai au decis să fie eliberată pentru că a ajutat la prinderea lui Lucian, însă i s-a dat și ei și mamei sale, Nuțica, un ordin de restricție pe viață. Cele două nu mai au voie să se aproprie nici de Adela, de familia sau casa sa, în caz contrar, vor intra amândouă la pușcărie.

"Adică noi nu o să ne mai vedem niciodată?", întreabă Andreea

"Da, așa e cel mai bine. Pentru că tu, Andreea, o să vrei mereu ce este al meu. Așa ai înțeles tu iubirea...", spune Adela cu lacrimi în ochi.

După o vreme, Andreea revine în casa Adelei, în ciuda orinului de restricție: "Răspunsul e da. Regret! Acum regret tot ce am făcut. Aicise despart drumurile noastre".

"Să-ți găsești drumul tău, știu că undeva acolo e ceva bun în tine", spune Adela cu lacrimi în ochi, în timp ce se îmbrățișau.

Adela sezonul 4, episodul 34, 22 decembrie 2022. Adela va avea o fetiță! Procurorul Lascu o cere în căsătorie pe Delia. Nuți rămâne singură, în lacrimi, fără Andreea. Nicu câștigă alegerile la Primăria Butimanu, Lucian este trimis în America, pasibil de pedeapsa cu moartea. Călin adoptă fetița

Andreea, Nuți și Mitu s-au întors la Butimanu. În timp ce Nuți s-a dus să caute ouă în curtea găinilor, Adi sosește la Andreea și o invită să plece împreună cu el.

Dacă inițial a refuzat, în timp ce stătea pe gânduri și-a amintit cele spuse de Adela cât timp se afla în camera poliției: “Te-am pierdut din cauza mamei tale pentru că altfel viețile noastre ar fi putut să fie diferite dacă aș fi știut de la început adevărul”.

Atunci a realizat că nu are niciun viitor lângă mama sa. Cu pașaportul fals făcut de Lucian, Andreea îl ia de mână pe Adi și pleacă, însă nu înainte de a-i lăsa un mesaj pe geam, scris cu ruj, mamei sale: “Pa făi mamă!”.

A fost o poveste cu final fericit! Între timp, la casa Andronicilor, Adela află că are o fetiță, Delia își găsește fericirea în brațele procurorului Lascu, care o cere în căsătorie, Raluca și Călin au reușit să devină părinții Mirunei.

Serialul Adela a creionat povestea a două surori care s-au iubit, deși sunt diferite ca luna și soarele. De acum, Adela va trăi o altă poveste, frumoasă, adevărată, o poveste de iubire alături de Mihai și de copii săi, alături de părinți și de toată familia. Binele a învins răul!