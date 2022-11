Adela sezon 4, episoadele 23 și 24 din 10 noiembrie 2022. Mitu a fost prins după ce Andreea a sunat la poliție. Ce s-a întâmplat

Tensiunile au atins cote maxime la Adela, sezonul 4, episoadele 23 și 24 din 10 noiembrie 2022. Iată ce s-a întâmplat în această ediție a serialului.

Adela, sezonul 4, episoadele 23 și 24. Mihai află că Adela l-a ascuns pe Mitu undeva la țară. Ce i-a reproșat

Mihai a aflat că Adela l-a ascuns pe Mitu și că îl ajută să rămână în siguranță, deși toată poliția este în căutarea lui, după ce pe pistolul cu care Martha a fost ucisă s-au găsit amprentele lui.

„De ce l-ai ascuns pe Mitu?”, întreabă Mihai.

„De ce mi-ai instalat aplicația aia pe telefon? Nu vreau să ajungă la închisoare pentru ceva ce nu a făcut”, spune Adela. „Pot să înțeleg multe, dar nu înțeleg de ce te-ai băga în așa ceva. Amprentele de pe arma crimei sunt o dovadă serioasă”, spune Mihai.

Sebastian Pașcu îl întreabă pe Nicu dacă știe unde este Mitu:

„Unde îl găsesc pe Mitu? Nicule nu mă minți. Dacă știi ceva de Mitu și nu spui, s-a terminat cu cariera ta politică”, întreabă Sebi.

Nuți și Andreea au un schimb de replici destul de dur:

„De ce ai venit, Andreea?”, întreabă Nuți. „Trebuie să ștergi filmarea aia imediat!”, spune Andreea.

„Andreea, filmulețul ăla e salvarea lui taică-tu. Ia să vezi tu aici, artistic, cum se omoară un om cu sânge rece? Nu merită taică-tu asta!”, spune Nuți. „Ce a făcut el pentru mine? Tu uiți că el te-a dat pe tine în gât la poliție?”, spune Andreea. „Mitu nu o să facă pușcărie, punct!”, spune Nuți.

Mihai și Mitu au purtat o conversație:

„Tu nu mă crezi că nu am omorât-o eu pe Martha?”, întreabă Mitu. „Nu e că nu te cred, dar nu e bine ce faci!”, spune Mihai.

„Am încercat să-l omor pe Lucian. Eu am pus mâna pe pistol și am vrut să o scap pe Andreea de monstrul ăla, dar nu am avut curaj”, spune Mitu.

Adela, sezonul 4, episoadele 23 și 24. Mitu acceptă să meargă la poliție, însă Andreea i-o ia înainte și-l denunță

„Cum nu e Călin aici, o să-mi dau demisia. Ai două săptămâni de preaviz”, anunță Lucian la locul de muncă. „Ce greu e să te mai suport încă două sptămâni”, îi spune șeful său.

Delia face rost de mănușa pe care Lucian a purtat-o când a ucis-o pe Marta și se duce la poliție.

„Ce sunt astea?”, întreabă Sebastian. „Dovezile că Lucian a omorât-o pe mama. Mănușa și cartea găsite pe ponton”, îi spune Delia.

Mitu a ajuns la poliție și se confesează lui Sebi.

„Sebi, ce faci? Ca tot omul, m-am speriat și m-am ascuns. Nu vreau să fiu arestat. Nu vreau să ajung la pușcărie”, spune Mitu.

„Dacă ești nevinovat nu ajungi acolo. Cum ai amprentele pe pistol?”, îi spune Sebi. „Eu îl reprezint pe Mitu. Ne lași puțin singuri, te rog?”, spune Mihai, soțul Adelei, care decide să ia cazul lui Mitu și să-l apere în instanță.

Lucian din Adela este speriat că ar putea fi prins. Ce-i spune Nuți în edițiile din 10 noiembrie 2022

„Cât îi dă? 20-30 de ani? O să te obișnuiești cu drumul ăsta!, îi spune Lucian lui Nuți. „E nevinovat. Și eu am fost. E nevinovat. Luciane, uită-te la mine că știm amândoi că Mitu e nevinovat. Nu mă face că spun tot”, spune Nuți.

„Nu știu ce insinuezi”, îi spune Lucian. „Știu că tu ai fost! Am fost acolo. Am văzut. Și Andreea m-a oprit și mi-a zis să tac. Ajută-mă să-l scot pe Mitu de acolo, că altfel spun tot”, îl amenință Nuți.

Lucian se revoltă asupra Andreei și o bruschează, încercând să afle tot adevărul de la ea. Până în acel punct, Andreea reușise să pună mâna pe tableta cu care Nuți, mama ei, a filmat cum Lucian a ucis-o pe Martha pe ponton.

„Andreea, m-ai mințit, maică-ta știe. Ne-am promis că nu ne mai ascundem nimic. Ce ai făcut?”, spune Lucian. „Nu a filmat nimic, am apucat să o iau de acolo. Mi-a promis că nu o să-ți zică”, spune Andreea. „Nuți e imprevizibilă. O să o faci să tacă, dacă nu o faci tu o voi face eu. Bine?”, spune Lucian amenințător.

Delia îi spune lui Nuți că Andreea a fost cea care l-a denunțat pe Mitu și l-a dat de gol

„Andreea l-a denunțat pe Mitu. Am ascultat înregistrarea de la 112”, o anunță Delia pe Nuți. „O calc pe cap!”, a fost reacția lui Nuți.

Imediat cum a ajuns acasă, Nuți s-a năpustit asupra Andreei și a aruncat-o în piscină.

„Te-ai dus să-l torni pe taică-tu. Ai zis unde se ascunde”, țipă Nuți la Andreea. „Am zis, da. Care e faza?”, spune Andreea. „Te omor! Eu te-am făcut, eu te omor”, o amenință Nuți pe Andreea.

Andreea s-a simțit vinovată și a mers la poliție să-și viziteze tatăl, pe Mitu. Iată ce și-au spus:

„Vreau să dau o declarație, dar mai întâi vreau să vorbesc cu tata”, îi spune Andreea lui Sebi.

„Fata mea!”, se bucură Mitu când o vede pe Andreea. „Tata, eu nu am vrut să ajungi aici, îmi pare rău că am făcut asta”, spune Andreea. „Tu?”, rămâne șocat Mitu.

„Da, eu. Eu te-am denunțat. Știu că nu ai tras tu. Vreau un copil, atât. Nu credeam că o să se ajungă aici. Credeam că o să fiu în America cu Lucian. Dacă spun, pierd tot”, spune Andreea.

„Și dacă nu spui, mă pierzi pe mine”, spune Mitu.

Nuți a mers să-l viziteze în închisoare pe Mitu care își dorește să o facă pe Andreea să scape basma curată alături de Lucian și să plece în America.

„Nuți, am de gând să fac ceea ce trebuie. Să-i dau fetei mele ce are nevoie”, spune Mitu.

„Lucian, vă rog să veniți cu noi la secție. Sunteți anchetat”, au venit polițiștii și l-au chemat la secție pe Lucian.

Episodul 24 se încheie cu nunta dintre Călin și partenera lui de viață.

