Andreea Bălan este în doliu. De ce a ținut secret faptul că bunica ei s-a stins din viață

Bunica Andreei Bălan s-a stins din viață, la vârsta de 29 de ani. Vedeta a dat vestea printr-o story pe contul ei de Instagram.

Bunică Andreei Bălan s-a stins din viață, la 92 de ani. Cea care a dat vestea tristă a fost chiar vedeta, după ce fanii au observat că nu a mai postat imagini în care apar împreună. Andreea Bălan a dezvăluit, de bunica ei a murit în urmă cu trei luni și a explicat de ce a ținut totul secret.

De ce a ținut Andreea Bălan secret faptul că bunica ei s-a stins din viață

La început de an, Andreea Bălan a organizat o sesiune de Întrebări și Răspunsuri pentru fanii ei din mediul online. Urmăritorii au vrut să afle cât mai multe aspecte despre viața vedetei din spatele camerelor de filmat și aceasta nu s-a ferit să răspundă.

Astfel, întrebată de un fan de ce nu mai apare împreună cu bunica ei, foste membră Andre a dat vestea tristă. Andreea Bălan a dezvăluit că și-a pierdut bunica în luna octombrie, chiar înainte de primul ei concert de la Sala Palatului.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Când va avea loc nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce a precizat cântăreața

„Buna Andreea!!! Draga mea ,eu n- am mai vazut-o in postarle tale pe mamaie!!!! este bine?mulțumesc!!!”, a întrebat cineva.

„Mulțumesc de întrebare. Din pacate, am pierdut-o pe mamaia mea draga, la 92 de ani, în luna octombrie, cu o săptămână înainte de Sala Palatului. Nu am spus nimic atunci, deoarece concertul, sold out, trebuia ținut și nu am vrut să întristez pe nimeni. Am fost foarte tristă, dar am găsit putere și iubire în voi și totul a iesit superb. Tare aș fi vrut să fie în sală și m-am rugat să nu se întample ceva înainte de concert, dar era bolnavioară și am simțit că nu mai e mult. Așa a fost să fie și sunt recunoascătoare pentru anii în care m-a crescut și pentru tot ce ne-a oferit. De acolo de sus ne protejează și veghează”, a spus Andreea Bălan pe Instagram, alături de o poză cu draga ei bunică.

Andreea Bălan și bunica ei au avut o relație foarte specială, iar în ultima perioadă din viață, aceasta se mutase în casa vedetei. Cântăreața posta adesea imagini în care apărea cu bătrâna, care făceau deliciul internauților.

De-a lungul timpului, Andreea a povestit că și-ar fi dorit să o ia pe bunica sa la ea demult, însă aceasta a refuzat categoric să plece din casa ei. Cu toate acestea, atunci când starea ei s-a înrăutățit, artista a reușit să o ia să locuiască alături de mama ei și de cele două fetițe.

Ce spunea bunica Andreei Bălan despre divorțul artistei

Într-un vlog postat pe contul de Youtube al Andreei Bălan, bunica ei și-a dat cu părerea despre divorțul prin care a trecut vedeta.

„Nici bine, nici rău. Asta e! Du-te, nene! Mai sunt bărbați”, i-a spus femeia artistei.

Citește și: În ce relații sunt Victor Cornea și tatăl Andreei Bălan. Ce a declarat artista despre interacțiunea dintre cei doi

Bunica Andreei Bălan a povestit că pe vremea ei nu se punea problema de divorț, chiar dacă situația în căsnicie nu era una plăcută. „Cu ani în urmă stăteam acolo, că n-aveai unde să te duci”, și-a amintit femeia de 88 de ani.

„Și de ce n-ai plecat, mamaie? Ai stat cu tataie până s-a prăpădit! În ziua de azi oamenii nu mai stau. Dacă nu-s fericiți, se despart”, i-a spus Andreea Bălan bunicii sale.

Cu toate că face parte din generația în care divorțul nu era un lucru firesc, bunica Andreei Bălan își susține și își încurajează nepoata.

„Mi-a spus cineva pe stradă: Să-i spui Andreei să fie tare! Că noi o iubim pe Andreea”, i-a spus femeia Andreei Bălan.

„Tot satul mă susține acolo la Albești-Paleologu”, a continuat Andreea Bălan.