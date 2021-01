Cine este Oana Moșneagu, Andreea din serialul “Adela”. Se spune că este sosia Antoniei

„Pentru mine întâlnirea cu acest rol și această producție este o provocare, iar contextul acestei întâlniri îmi oferă ocazia de a cunoaște actori pe care îi respect și admir, bucuria de a fi pe același platou cu ei, onoarea de a filma cu unul dintre foștii mei profesori, unul dintre cei mai dragi mie și întregii mele generații, domnul Doru Ana, și nu în ultimul rând ocazia de a încerca să folosesc uneltele actoricești pe care mi le-am însușit până în acest moment în calitate de masterandă a Facultății de Actorie din cadrul UNATC și de a-mi îmbogăți bagajul de experiențe profesionale și umane”, a mai adăugat Oana.

Oana Moșneagu în rolul Andreei din serialul „Adela”

De curând, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.

Două surori, Adela și Andreea, care au împărţit totul, află că una din ele este în realitate fata unui om bogat și că destinul ei este menit să fie cu totul altul. Mama celor doua fete, o femeie avară și rea, dar plină de farmec și umor o trimite pe fiica ei adevarată, Andreea, în lumea bogaților.

Astfel, Andreea își asumă identitatea surorii ei, Adela, și se mută din mahala într-o vilă luxoasă la Snagov, proprietatea magnatului media Paul Andronic. Andreea crede că noua ei familie îi va oferi tot ce și-a dorit în viață și e capabilă de orice ca să își păstreze noua poziție socială. Inclusiv să o mintă pe "sora" ei, Adela, care este de fapt adevărata moștenitoare.

“Sunt foarte bucuroasă să o interpretez pe Andreea, unul dintre protagoniştii celui mai nou proiect al doamnei Ruxandra Ion la Antena 1. Andreea este un personaj destul de jucăuş, cu o inteligenţă nativă, pe care o foloseşte pentru a-şi atinge scopurile, mai bune sau mai rele, rămâne să descoperim împreună. Îmi place foarte mult personajul meu pentru că îmi lasă loc de joc şi joacă. E o provocare pentru mine în acelaşi timp şi pot spune că am avut marele noroc să particip la casting înainte de instaurarea stării de urgenţă, iar bucuria revenirii pe platourile de filmare a fost cu atât mai mare. Sunt recunoscătoare că am alături de mine nişte actori extraordinari, de la care am foarte mult de învăţat şi o echipă foarte dinamică şi foarte deschisă!”, a declarant Oana Moşneagu.

Nu rata marea premieră a serialului pe 14 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1!