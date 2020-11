Adriana Trandafir şi Romică Ţociu se alătură campaniei „Ajut eu!”. „Atunci când ne naştem, Dumnezeu ne dă un har special”

Adriana şi Romică nu ezită nicio clipă să spună “Ajut eu!”, atunci când au ocazia: “Suntem fericiţi că am fost aleşi să facem parte din acest joc atât de frumos şi atât de duios!”, a spus Romică, iar Adriana a completat: „Ţine de fiecare, fiecare dintre noi ar trebui, dacă avem un pic mai mult, să putem oferi. Nu facem fapte bune ca să le contorizăm neapărat, pur şi simplu, atunci când ne naştem, Dumnezeu ne dă şi un har special, acela de a fi alături de cel care are nevoie, atunci când are nevoie!”, a mai spus actriţa.

După ce anul trecut, platforma www.ajuteu.ro a adus oameni cu dorinţe sau nevoi alături de semeni ai lor care le pot îndeplini şi, astfel, mii de visuri au devenit realitate, a venit vremea ca noi visuri să prindă aripi cu ajutorul românilor din toate colţurile lumii, în cadrul galei Ajut eu!, difuzată pe 29 noiembrie, începând cu ora 14:00.

În acest an, alături de gazdele galei, Alessandra Stoicescu şi Mihai Morar, Dorian Popa va transmite live, timp de 5 ore, din culisele galei-maraton Ajut eu!. Cu vedetele aflate în platoul Ajut eu!, Dorian va vorbi despre experienţele personale în care au avut nevoie de ajutor, despre oamenii care le-au oferit ajutorul într-un moment neaşteptat, dar şi despre lucrurile bune din ultima perioadă, una atipică şi complet apăsătoare pentru întreaga omenire.

Emoţie #deneoprit, noroc #deneoprit, români #deneoprit, acestea sunt coordonatele sub care telespectatorii vor petrece timp de trei zile alături de vedetele Antena 1. Petrecem împreună o zi importantă din istoria României și dăruim aniversarea de 27 de ani de Antena 1 tuturor românilor care își doresc să trăiască emoția binelui.