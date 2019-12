Ajut eu! Andrei a primit la naștere notă minimă și un diagnostic crunt: Astăzi visează să fie actor și să-l cunoască pe Mihai Bendeac

Părinţii l-au încurajat mereu să descopere lucruri noi, să se descopere pe sine. Aşa a început Andrei să facă înot. Şi, dintr-o joacă, a ajuns campion special olympics.

Andrei e in clasa a opta la o scoala de masa. Parintii au vrut neaparat ca baiatul lor sa stea in banca alaturi de copii considerati normali. Printre ei, Andrei a simtit ca si el e la fel. Face adunari, scaderi, inmultiri, stie sa scrie si sa citeasca. O performanta pentru un copil cu diagnosticul lui. Şi un semn că in lumea asta mare e loc si pentru el. Asta e cea mai mare dorinta a lui Andrei: Sa fie actor pentru copii si adulti asa cum e idolul sau, Mihai Bendeac.