Prințul William a afișat în ultimul timp o înfățișare diferită de cea din anii trecuți. Iată ce părere are soția sa.

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a participat la Parada cu ocazia Sfântului Patrick, care a avut loc la garnizoana Wellington Barracks pe 17 martie 2025. Vizita Prințesei a stârnit și de această dată reacții.

Kate Middleton a dezvăluit ce crede cu adevărat despre barba Prințului William. Ce ia în considerare moștenitorul tronului britanic

Aceasta a fost prima sa apariție singură în calitate de colonel al Gărzilor Irlandeze. Ca de obicei, Prințesa a fost extrem de elegantă și a purtat haină verde, pe care a accesorizat-o cu cizme din piele de căprioară și mănuși negre. Totdată, a purtat o pălărie tip fascinator, dar și o broșă delicată în formă de trifoi prinsă de reverul hainei.

Potrivit lui Maxwell Stone, expert în bijuterii, conform publicației britanice Hello, această broșă era păstrată în seiful familiei regale britanice de zeci de ani.

„Purtată anterior și de către Regina Mamă și Prințesa Anne, broșa a fost afișată de Kate în mai multe vizite ale sale în Irlanda de Nord, precum și la ceremoniile de Ziua Sfântului Patrick. Aș estima că această broșă simplă, dar uimitoare, valorează 2.250 de lire sterline”, explică acesta, conform unei surse.

Această broșă este prima pe care Kate Middleton a purtat-o în calitate de membru al casei regale britanice, astfel că ar avea o însemnătate aparte pentru Prințesă.

Deși aparițiile Prințesei de Wales stârnesc întotdeauna reacții, de această dată accentul a căzut pe schimbarea de look a soțului său. Aceasta a lăsat să se înțeleagă că barba Prințului William nu îi este tocmai pe plac.

Mai mult decât atât, o consideră un ”capriciu”, un trend trecător. Conform DailyMail, aceasta ar fi zis că „astfel de trenduri vin și trec”, totodată, William renunță la barbă de fiecare dată când poartă uniformă.

„De fiecare dată când poartă uniforma spune: <<Fără barbă!>>”, le-a dezvăluit Kate Middleton.

Deși nu este sigură cât timp o să mai poarte Prințul William barbă, este sigură că e doar un trend trecător.

De la aceste discuții însă, Prințesa a dorit să afle mai multe despre soldați, despre situația lor, în timp ce savurau cu toții un pahar de bere Guinness.

În ciuda celor spuse de Kate, o sursă apropiată Prințului William a declarat în luna februarie a acestui an că barba ar fi pe placul soției acestuia, iar dacă nu ar fi așa, Prințul ar reveni la lookul anterior: „Dacă nu i-ar plăcea, n-ar mai fi acolo. Vă pot garanta.”

Internauții s-au împărțit în două tabere, unii apreciază noua înfățișare - mai matură - a moștenitorului tronului britanic și că apreciază sprijinul pe care Prințesa i-l oferă soțului, în ciuda faptului că nu este un fan al bărbii, iar alții sunt de părere că barba ar avea de fapt legătură cu starea Prințesei.

Cu toate acestea, Prințul William a încercat și în trecut să își lase barbă, când fiica sa era mică, iar aceasta a vărsat lacrimi amare când l-a văzut. Astfel că a decis să și-o radă. Acum că toți cei trei copii sunt mai mari și înțeleg astfel de schimbări, lucrurile se mai pot schimba.

„Am fost întâmpinat cu lacrimi prima dată când mi-am lăsat barba să crească, așa că am ras-o. După care am lăsat-o iar să crească. M-am gândit și am vorbit cu ea și am convins-o că totul o să fie bine”, spunea Prințul William la momentul repsectiv.

Barba este cu siguranță o formă de încălcare a protocolului regal, care spune că membrii familiei regale ar trebui să aibă un aspect „curat”.