Delia, Ștefan Bănică și Loredana au donat peste 37.000 de euro, la teledonul Români Împreună, organizat de trustul Intact

„Mă bucur că ajutăm fiecare cu ce putem ca să învingem în acest război cu un dușman invizibil care are atâta forță de distrugere. Eu cred că binele va învinge și, chiar dacă sunt atâtea vești triste care ne bombardează în fiecare secundă, că speranța nu trebuie să dispară. Sunt convinsă că împreună vom reuși. Vreau să fac și eu o mică donație, suma de 10.000 de lei spitalului din Onești, unde m-am născut”, a spus Loredana.

„De când a început problema asta, am donat în repetate rânduri, eu și soțul meu, dar vreau să donăm și azi, prin intermediul vostru. Așadar, donăm 25.000 de euro, din partea mea și a soțului meu, Răzvan”, a spus Delia.