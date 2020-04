Solidaritatea salvează România. Peste patru milioane de euro s-au strâns în cadrul teledonului organizat de Antena Group. Iată cum vor fi folosiți banii 

Românii s-au alăturat teledonului organizat de Antena Group, iar cifrele sunt impresionante. Au fost 4182 de donații pe site-ul ajuteu.ro, care au însumat 206.719 euro, dar și 18 691 donații în contul AjutEu, în valoare de 1.244 322 de euro. De asemenea, sumele donate de companii s-au ridicat la 864 287, în timp ce donațiile PAYPAl au fost de 34.984 de euro. Toate aceste donații au fost primite deja, a declarat Alessandra Stoicescu.

„Români Împreună” - Ministrul Sănătății, despre nevoile medicilor și unde mai pot fi redirecționați banii strânși la teledon

În ceea ce privește donațiile în curs, care urmează să intre în companiromânii au trimis 266. 782 de SMS-uri, însumând 533.564 de euro, în timp ce donațiile făcute de companii se ridică la 1.162.811 de euro.

”4. 046.487 de euro am strâns împreună, toți acești bani trebuie să ajungă în ajutorul medicilor, al asistentelor. Ce am făcut cu banii? Azi am încheiat contractele cu alți doi furnizori români de echipamente medicale și am achitat avansul. Deja 48.000 de măști au fost preluate de curieri și ajung mâine dimineață la Spitalul Județean Suceava. Tot mâine vor fi livrate câte 25.000 de măști către spitalele din Deva și Rădăuți.”, a mai declarat Alessandra Stoicescu.