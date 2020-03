"Români Împreună" - Povestea lui Ciprian Nechita: Am căzut psihic pentru că nu știam câte persoane aș fi putut infecta

Ciprian, un tânăr din Piatra Neamț diagnosticat cu coronavirus, a vorbit într-un interviu acordat Antena 3 despre starea sa de sănătate

„Vestea am primit-o ca un trăsnet. Nu mă așteptam absolut deloc. Nu prezentam simptome, aveam doar puțină febră. Inclusiv doctorii credeau că febra e de la amigdalită. Când a fost confirmat, pur și simplu m-am speriat. M-au întrebat dacă am fost la concursul de dans sportiv din Piatra Neamț. Au aflat că am fost cu băiatul meu și m-au dus la izolare, suspect de coronavirus”, a explicat Ciprian.

„Cea mai grea perioadă a fost perioada de început. Am căzut psihic pentru că nu știam câte persoane aș fi putut infecta. Norocul meu a fost cu psihologul spitalului, o doamnă care m-a sunat aproape zilnic și m-a încurajat, mai ales că eram foarte îngrijorat pentru copilul meu și soția mea” a povestit Ciprian.

