Rãzvan şi Dani, Mihai Bendeac şi Alina Eremia se alãturã campaniei Ajut eu!

Vineri, 6 decembrie, a fost rândul familiei Şipoş sã îşi regãseascã zâmbetul şi speranţa înainte de sãrbãtori. Cei trei copii ai familiei au învãţat pe propria lor piele cã într-o lume cu sãrãcie şi lipsuri multe, imaginaţia e limita. Dupã ani de muncã, inclusiv în afara ţãrii, tatãl a reuşit sã cumpere o casã micã, veche, la marginea satului, însã nevoile familiei sunt multe. Cel mai mult îşi doreşte un loc de muncã stabil în Bacãu şi sperã ca platforma ajuteu.ro şi oamenii generoşi care o acceseazã sã îl ajute. Alina Eremia s-a alãturat campaniei şi a venit în platoul Ajut eu!, pentru a le aduce zâmbetul pe buze celor trei copii ai familiei Şipoş. Alina nu a venit cu mâna goalã, ci cu o mulţime de jucãrii, dulciuri şi hãinuţe pe care oamenii le-au trimis familiei, prin intermediul platformei.

Sâmbãtã, 7 decembrie, în cadrul seriei zilnice Ajut Eu! telespectatorii l-au putut cunoaşte pe Andrei, un tânãr excepţional, care însã la naştere a primit nota minimã şi diagnosticul de Sindrom Down. Acum, Andrei este în clasa a VIII-a la o şcoalã din Botoşani, este campion special olympics la înot şi va participa şi în echipa României la Jocurile Paralimpice. Când l-a cunoscut echipa Ajut eu!, Andrei se afla chiar pe scenã, într-o reprezentaţie specialã „Scufiţa Roşie”, cu trei actori cu adevãrat speciali. Pasionat de teatru, Andrei îşi doreşte sã devinã actor, iar pe platforma ajuteu.ro şi-a mãrturisit dorinţa de a-l cunoaşte pe Mihai Bendeac, actorul lui preferat din România. A şi avut ocazia sã facã acest lucru, juratul iUmor invitându-l pe Andrei chiar la Teatrul de Comedie, unde acesta joacã în mai multe piese de teatru. Visul lui cel mare este ca pe viitor sã ajute şi el, la rândul lui, alţi copii diagnosticaţi cu acest sindrom, mai ales cã pãrinţii lui îşi doresc sã construiascã un centru pentru copiii cu Sindrom Down chiar la ei în curte.

Un alt copil special şi-a împlinit visul în acest week-end. Este vorba despre Tony Mihailov, un copil genial, cu o minte sclipitoare, diagnosticat cu Sindrom Asperger, pe care mama nu a acceptat sã îl trateze altfel decât ca pe un copil genial. A luptat din rãsputeri ca bãiatul sã fie acceptat într-o şcoalã normalã, deşi au fost multe bariere. Elev în clasa a VII-a, Tony are note mari, dar nu prea are prieteni. Mama este cea care îl susţine sã joace fotbal şi sã îşi urmeze visul – „mi-aş dori sã fiu prezentator TV!”, cum spune chiar Tony. Ieri, campania Ajut eu! i-a împlinit câteva dintre dorinţele lui cele mai mari. Tânãrul s-a întâlnit cu echipa FCSB, pe care îi admirã foarte mult, iar cãpitanul echipei, Tãnase i-a oferit şi câteva daruri, dar şi bilete la meciul urmãtor al echipei. „Mi-am împlinit visul! E cea mai frumoasã amintire!”, i-a mãrturisit el Sandrei, în platoul Ajut eu!, fãrã sã ştie cã surprizele nu se opresc aici. Rãzvan şi Dani, matinalii de la Antena 1, pe care Tony îi admirã şi alãturi de care şi-ar dori sã prezinte la un moment dat emisiunea, au venit în platoul Ajut eu! şi i-au fãcut o mare, mare bucurie bãiatului. „Noi am citit dorinţa ta pe www.ajuteu.ro şi pentru cã îţi place sã preiei şi sã dai legãtura, vrem sã te chemãm în platoul nostru, sã prezinţi alãturi de noi Neatza!”, i-a spun Rãzvan Simion.