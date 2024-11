Bunica Gherghina va juca într-un film alături de Bill Skarsgard și fiica lui Johnny Depp. Ce rol va interpreta: „Așa am găsit-o”

Tanti Gherghina, cea mai cunoscută și iubită bunică de pe TikTok, va juca în noul film „Nosferatu”, alături de Bill Skarsgard și fiica lui Johnny Depp. Regizorul a făcut dezvăluiri despre scena în care va apărea aceasta.

Bunica Gherghina din Teleorman, care a devenit vedetă pe TikTok datorită nepoatei sale, face parte din distribuția filmului „Nosferatu”. Aceasta va juca alături de actori mari de la Hollywood, precum Bill Skarsgard, Nicholas Hoult și fiica lui Johnny Depp, Lily-Rose Depp.

Detaliile despre rolul său au fost scoase la iveală de către regizorul Robert Eggers. În cadrul unui interviu pentru Empire, acesta a declarată că bunica Gherghina a adus un strop de autenticitate producției.

Mai mult, se pare că cea mai cunoscută bunică de pe TikTok s-a descurcat de minune pe platourile de filmare. Tanti Gherghina a intrat rapid în pielea personajului, fiind deja obișnuită cu camerele de filmat.

„Avea ceva iscusință în fața camerei, pentru că a apărut în talk show-uri. Și are imaginație – ea este din sudul României, dar a făcut un accent transilvănean pentru film – Ceea ce eu nu aș putea să deosebesc, dar ea poate”, a dezvăluit regizorul, potrivit sursei citate.

Ce rol va interpreta bunica Gherghina în filmului „Nosferatu”

„Ea e cunoscută sub numele de Bunica și are un cont de TikTok ținut de nepoata ei, unde gătește mâncare tradițională românească. Așa am găsit-o”, a dezvăluit regizorul Robert Eggers despre cum a descoperit-o pe bunica Gherghina, conform sursei citate mai sus.

În cadrul interviului, acesta a vorbit despre scena în care tanti Gherghina va juca. Thomas Hutter, agentul imobiliar interpretat de Nicholas Hout sosește într-un sat din Transilvania, în timp ce se îndrepta spre castelul Contelui Orlok din Carpați.

Momentul în care bunica Gherghina își face apariția în film este atunci când Thomas Hutter intră într-un han. „O doamnă bătrână deosebit de îndurerată, cu o interpretare remarcabil de realistă, încearcă disperată să-l avertizeze pe tânărul agent imobiliar să nu meargă la locuința lui Orlok”.

Când va avea premiera în România filmul „Nosferatu”, unde apare bunica Gherghina

Premiera internațională a filmului „Nosfeatu” va avea loc pe 25 decembrie 2024. Producția va fi disponibilă în cinematografele din România începând cu 3 ianuarie 2025, conform cinemagia.ro.

Filmul va fi o readaptare, în viziunea lui Robert Eggers, a filmului Nosferatu: Simfonia groazei din 1922 al regizorului german F.W. Murnau. Deși este la început de drum, regizorul producției este considerat un profesionist al genului horror.

Robert Eggers are în portofoliul său filmele „The Northman” („Vikingul”) din 2022, „The Witch” („Vrăjitoarea”) din 2015 și „The Lighthouse” („Farul”) din 2017.

În filmul „Nosferatu”, actorii au fost aleși cu mare atenție. Bill Skarsgard îl joacă pe Contele Dracula în noua producție. Tânărul actor a devenit celebru după ce la interpretat pe clovnului demonic Pennywise în cele două filme It.

De asemenea, Lily-Rose Depp va juca rolul principal feminin în film. Aceasta este cunoscută pentru interpretările sale spectaculoase din „The Dancer” (2016), „A Faithful Man” (2018), „The King” (2019) sau „Wolf” (2021).