Echipele din America Express au plecat azi dimineață. Primele declarații din aeroport. Ce au luat în bagaje și cum s-au pregătit

America Express revine la Antena 1 în 2024 cu sezonul 6. Nouă perechi au acceptat provocarea de a pleca pe Drumul Soarelui și s-au îmbarcat spre America în această dimineață. Ce declarații au fost cele nouă echipe înainte de plecare.

Concurenții din America Express, primele impresii înainte de plecarea pe Drumul Soarelui

Cele nouă echipe care au acceptat provocarea America Express s-au trezit cu noaptea în cap pentru a pleca spre marea aventură. Reporterul Antena Stars a fost la aeroport și a luat primele impresii la cald, înainte de plecare. Hai să vedem ce au declarat fiecare.

Cine sunt concurenții de la America Express sezonul 6. Acestea sunt cele 9 perechi care pleacă pe Drumul Soarelui

Romică Țociu și Cătălin Țociu

Primii care au ajuns la aeroport au fost Romică Țociu și fiul lui.

Romică Țociu: Mi-e frică că am ajuns primii și să nu ajungem ultimii. Am plecat așa cu emoții, cu bucurie, sunt împletite. Teama de necunscut, o să vedem.

George Tănse și Ionuț Rusu

George Tănse și Ionuț Rusu au glumit pe seama limbii spaniole pe care vor fi nevoiți să o vorbească în aventura lor. Comedianții spun că nu au studiat prea mult și nici nu s-au pregătit din punct de vedere sportiv. Reporterița Antena Stars a observat că au destul de multe bagaje, moment în care ei au spus: „Da, păi, ne-am luat machiajul, eyeliner-ul, ondulatorul de gene, gene false, gene adevărate, unghii false, sper să nu ne prindă să spună că facem trafic de unghii false pe acolo. Alți băieți au mai puține bagaje?”

Cei doi au mărturisit că cel mai teamă le este de scorpioni și de șerpi.

„Mi-e frică de șerpi. E periculos și ca nume, când zici șarpe. Biblic parcă ți-a intrat în cap. Dacă te ispitește să te duci cu alt concurent”, a spus George Tănase.

Întrebați de strategii, cei doi au spus: „Singura strategie este să ne distrăm și să ne simțim bine”. Cei doi au mărturisit că au făcut sală înainte de America Express, însă când au aflat că vor pleca în cursă pe Drumul Soarelui au renunțat.

„Și oricum, mi se pare că oricât de multă condiție fizică ai avea, când ridici rucsacul, te simți Atlas care ține cerul”.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru

Sânziana Negru: Eu nu cred că o să facem foama pe acolo, ne bazăm pe faptul că ne vom folosi de farmecul personal pentru a obține mâncare, cazare, spaniolă știm, așa că nu ne facem griji.

Ce sfaturi ați primit?

Laura Giurcanu: Când am plecat eu de acasă nu era nimeni, dar în general, toată lumea mi-a zis să mă distrez, să mă simt bine, să mă bucur de experiență

Sânziana Negru: Asemenea, da. Și să ne conectăm una cu alta, să

ținem cont că suntem o echipă și indiferent ce se întâmplă, dacă pierde una sau pierdem din cauza uneia, cealaltă să țină acolo cu echipa.

Sonia Simionov și Iuliana Pepene

Sonia Simionov: Nu e ora mea, eu o să par un om foarte nesuferit după interviurile de acum. E trei dimineața, eu la ora asta dorm, Iuliana la ora asta se trezește, e normal să existe diferențe între noi două la nivel de atitudine.

Iuliana Pepene: E o fată extraordinară, îmi place de ea și când e mofturoasă și când nu-i convine nimic. Sunt obișnuită cu ea.

De ce vă este cel mai teamă?

Iuliana Pepene: De lipsa mâncării cred că ne este cel mai teamă pentru că atunci când nu mâncăm cum trebuie, devenim irascibile, ne supărăm. Lispa somnului o să fie un impediment, și atunci, cred că o să ne fie frică de reacțiile noastre.

Sonia Simionov: Mergem acolo să ne testăm limitele, iar mie cel mai frică îmi este că o să-mi fie frig.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra Stratan și Edward Sanda: Avem două bagaje mari, nu vrem să ne încărcăm cu bagaje, chiar dacă aveam posibilitatea să luăm mai multe. Suntem strategici și organizați și ne-a încăput tot pentru toată perioada într-n bagaj mare. El și-a ales hainele, mi-a zis ce să pun și eu am stat și am organizat pe pungi, pe strategie. Fiecare pungă cu căte o etapă. Când ajungem în America doar luăm punga pentru fiecare stage și gata.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu

Nu avem bagaje. Sunt foarte mici și ușoare. Neașteptat de ușoare. Nu ne-am chinuit. Ba chiar m-am gândit că am o problemă că am bagajele prea ușoare, dar vom vedea dacă am pus ce trebuie.

Întrebați dacă s-au vorbit de acasă să nu se certe în emisiune, cei doi au spus: Nu știu ce să zic. În principiu, lumea care ne urmărește în online știe cum suntem. Suntem direcți, extrem de reali, fără perdea, așa că, probabil dacă vor exista nervi vor fi niște nervi reali.

Iulia Albu și Mike

„Am hotărât că dacă vom avea o criză sau nu știm ce să facem, vom da cu banul”, au declarat cei doi.

Întrebați ce vor face dacă vor fi nevoiți să mânânce lucruri care nu le sunt pe plac, cei doi au spus: Nu avem o problemă, cred că vom face un concurs, nouă chiar ne plac. Deci noi chiar nu avem nicio problemă.

Ada Galeș și Antoneta Galeș

„Suntem pregătite și dornice de aventură. Sperăm că nu am uitat nimic acasă, asta vom afla. De mâncat, cred că rezistăm să facem foamea. Cu cafeaua, dacă avem cafea, cred că va fi totul în regulă”

Alexia și Aris Eram

„Sperăm să fim pregătiți. Am pus tot în valiză, cred că avem mai mult decât ne trebuie”