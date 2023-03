Motivul pentru care Irina Fodor a avut nevoie de perfuzie în America Express: „M-a speriat foarte tare”

Irina Fodor a fost surprinsă cu perfuzia în mână și și-a îngrijoart fanii din mediul online la vremea acea. Iată că a venit și momentul în care a explicat pe larg ce s-a întâmplat și de ce a avut nevoie e îngrijiri medicale în America Express.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Irina Fodor în America Express: „Nu mi s-a mai întâmplat niciodată în viață așa ceva”

Irina Fodor s-a confruntat cu o problemă neobișnuită pentru ea în timpul filmărilor pentru America Express. Prezentatoarea a spus că a făcut o alergie la soare care a speriat-o de groază. În primă fază alergia s-a manifestat doar pe corp, însă a descoperit apoi că organismul ei a reacționat și la interior.

„Eu am început cu o alergie foarte puternică la soare. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată în viață așa ceva. Am crezut că o să o potolesc din două creme și o pastilă, dar nu a fost așa. S-a tot întins pe mâini, pe gât, pe picioare, în tălpi, în palme și nu se mai opreau. Părea că se transformă într-un șoc alergic. M-a speriat foarte tare (ăla a fost și momentul când doctorița a luat decizia să-mi facă perfuzii). Am dat cu limba în cerul gurii și am simțit bubițe. Până să fac perfuziile, doctorița mi-a spus să mă dau cu o cremă și în contact cu crema se făcea neagră. Erau bucăți de piele negre, doar că nu aveam voie să o dau jos și am filmat așa. Probabil se va vedea pe filmare. Iar noaptea trebuia să dau strat foarte gros și să înfășor cu bandă și să dorm așa”, a spus Irina Fodor la Jurnal de călătorie America Express.

Irina Fodor nu a fost singura care s-a confruntat cu probleme în timpul filmărilor pentru show. Echipa de producție declară că acesta a fost cel mai greu sezon, iar soarele arzător și altitudinea și-au spus cuvântul asupra organismului.

Irina Fodor: „Anul ăsta au fost la modă perfuziile”

Prezentatoarea emisiunii a mai declarat că nu doar ea a fost cea care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Anul ăsta au fost la modă perfuziile. Nu știu dacă au scăpat 5-6 persoane, dintr-o echipă de 100 și ceva de oameni. Nu știu de unde le mai scoate doctorița noastră. Bine că le avem la noi. Încercăm să avem grijă unii de alții pe cât posibil. Ne încurajăm unii pe alții”, a mai declarat Irina Fodor.