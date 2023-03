Problemele pe care le-au întâmpinat concurenții și echipa de producție în America Express. Au avut multe de înfruntat

America Express a fost o adevărată provocare pentru echipa de producție și pentru concurenți. Dacă în anii trecuți, problemele pe care le înfruntau concurenții și echipa de producție erau legate de căldură și deshidratare, anul acesta, a fost ceva mai dificil. În „Jurnal de America Express” concurenții și echipa de producție dezvăluie ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat. Cu toții au povestit despre cât de greu este să înduri canicula cu o cameră în spate, cu ce afecțiuni s-au confruntat, dar și ce alte mici incidente au fost.

Cu ce probleme s-a confruntat echipa America Express: „Au fost tot felul de reacții dubioase”

Cursa America Express i-a dus pe cele mai înalte culmi și pentru că nu erau obișnuiți, au început să apară probleme de ordin respiratorii în primă fază.

„Noi știam despre altitudinea de pe ruta asta, dar nu știam exact efectele și cum se vor manifesta. Am citit, dar până nu vezi exact pe pielea ta, nu poți să-ți dai cu părerea foarte clar și e destul de rău”, a spus producătorul executiv.

Melinda: Eu nu înțelegeam de ce obosește atât de rău că el nu obosește asa repede.

Puya: După aia mi-am dat seama că sunt foarte sus și cumva de la altitudine am obosit destul de repede.

De asemenea, au mai apărut probleme legate de alimentație, dar și alergii la soare sau insecte.

Irina Fodor: Am ajuns anul ăsta cu cursa America Express la altitudini foarte mari și chiar am putea spune că am bătut munții în lung și în lat. Au fost tot felul de reacții dubioase. Resimți soarele mult mai puternic, chiar dacă temperatura nu este foarte ridicată simți cum te arde. Și când ajungi la mare înălțime te cam ia cu amețeală și parcă nu poți să tragi aerul în plămâni la capacitate maximă.

Alex Popescu, cameraman: Nu ne-am gândit că o să avem vreo problemă. Când am început, a fost ceva rău: să urci câteva trepte, simțeai că nu mai puteai să respiri. Ne-am pus tot felul de întrebări, dar am vorbit cu medicul. În România cel mai înalt punct are 2500 și un pic, unde am ajuns de câteva ori, dar nu a trebuit să alerg cu camera în spate după niște nebuni prin oraș.

Sezonul cinci, cel mai problematic: „Medicul echipei a avut foarte multă treabă”

Irina Fodor: Făceam un inventar al trusei de medicamente și mi-am dat seama că anul ăsta am fost super responsabilă și mi-am pus medicamente pentru toată gama de boli. Partea proastă e că am trecut prin aproape toate. În Mexic a început interocolita. De-abia am scăpat de interocolită și au început niște răceli foarte dubioase. După ce s-au terminat răcelile, au început niște mușcături care le-au bătut pe primele două.

Cezar Marinescu, cameraman: Nu știu ce fel de lighioane au fost pe aici, că țânțari nu erau, ne-au mușcat. Mi s-a umflat mâna cu tot cu cot, de-abia puteam să mai mișc degetul, în rest nu m-a afectat cu nimic.

„În toate cele patru sezoane de până acum, inclusiv de pe jos am mâncat și nu am avut nicio problemă. Dar acum medicul echipei a avut foarte multă treabă”, a mai adăugat producătorul executiv al emisiunii.

Un alt moment greu a fost pentru unul dintre cameramanii echipei care s-a accidentat în timpul cursei.

„Eram cu spatele și am simțit în spatele meu o persoană, dar am crezut că a plecat și nu a plecat. Când am dat un pas în spate am căzut. M-a durut foarte tare pe moment, am crezut că îmi trece. Am plecat în continuare în cursă și în timp ce stăteam la masă cu colegii mi-am dat seama că nu mai știam cum îi cheamă. M-am dus la medic și i-am explicat. Îmi era rău și a venit Teo și a început cu perfuziile. E un lucru foarte bun că întotdeauna e cinva care ne poate înlocui”, a declarat Cătălina Avram, cameramanul echipei formate din Puya și Melinda.