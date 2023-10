Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui, episodul 8. George Tănase și Ionuț Rusu au făcut „haz de necaz”

În episodul 8 din Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui comedianții George Tănase și Ionuț Rusu au vorbit despre dificultățile din cel mai dur reality-show din România, dar nu au uitat nici să facă „haz de necaz”.

Episodul 8 din Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui a stat sub semul umorului, pentru că i-a avut drept protagoniști pe cei doi comedianți ai noului sezon din America Express. George Tănase a povestit că el știe spaniolă din telenovele și că nu este tupeist de felul său, însă foamea îl face să uite de rușine.

Ce mărturisiri au făcut George Tănase și Ionuț Rusu în episodul 8 din Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui

„Sunt George Tănase și sunt comediant! Mi-e frică de șerpi. Și Biblia e scrisă de așa natură încât să-ți fie frică de șerpi! Dacă mă întâlnesc cu un șarpe și mă pune să divorțez. Știm câteva cuvinte în spaniolă. Am crescut cu Betty cea urâtă. Despre ce vorbim? Pe mine m-a obligat mama. Aveam un singur televizor acasă și ne uitam la telenovele. Când faci urât la foame, ajungi să treci peste toată rușinea asta și să ceri! Dă și mie o bucățică! Una pomana! Una bogdaproste!”, a spus concurentul de la America Express

Ionuț Rusu a mărturisit că se bazează pe faptul că el și George au fețe de „milogi” și așa reușesc să-I convingă pe oameni să-I ajute la autostop.

„Sunt comediant și eu, dar am fost și altele. Am făcut asigurări de viață, am fost șofer! Așteptarea noastră de la această competiție este să o câștigăm. Cursa e super ușoară”, a spus în glumă Ionuț Rusu, care a recunoscut apoi că „e rău”. „Cred că arătăm ca oameni serioși, pe care i-ai lua la autostop”, a mai spus comediantul.

„Miza noastră cea mai importantă este să scăpăm de nunțile din perioada aia în România, a mai glumit Ionuț Rusu. „Pot să zic că sunt foarte mândru de noi pentru că suntem în viață! La modul cel mai serios!”, a mai spus colegul lui George Tănase.

Cine sunt concurenții din America Express - Drumul Soarelui

Cu doar 1 euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, 9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie.