Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui, episodul 16. Mona Segall, dezvăluire inedită: „Sezonul a început ciudat”

În episodul 16 din Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui, telespectatorii au descoperit detalii uluitoare despre tot ceea ce înseamnă această emisiune, în spatele camerelor de filmat.

Mona Segall, producătorul general al acestui îndrăgit reality show, alături de Robert Gabriel Lionte, producătorul executiv, și Juan Rosales Escobar (creative consultant) au dezvăluit cu ce obstacole s-au confruntat încă de dinaintea începerii filmărilor pentru America Express sezonul 6. Aceștia au explicat ce decizii au fost nevoiți să ia, pentru a putea realiza acest sezon.

Ce detalii s-au aflat din culisele America Express sezonul 6, în episodul 16 din Jurnal de călătorie. Ce a declarat Mona Segall

Se pare că sezonul 6 al emisiunii America Express trebuia să se filmeze în Peru, Bolivia și Ecuador, însă anumite situații au făcut ca tot scenariul să fie gândit în alt mod. Urmărește clipul video de mai sus din episodul 16 de Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui ca să descoperi detalii uluitoare.

„O aventură pe cinste...Aceasta este de fapt o urmare a ultimei călătorii din Nordul Mexicului, în Guatemala, apoi până în Columbia”, a mărturisit Juan Rosales Escobar, creative consultant.

„Sezonul acesta a început ciudat încă din perioada de pregătire. Țările trebuiau să fie altele. Trebuiau să fie Peru, Bolivia, Ecuador. În Bolivia s-a dovedit că distanțele prin locuri absolut pustii sunt prea mari pentru nevoia de conținut pe care o avem noi”, a explicat Mona Segall.

„În Peru, fiind o revoluție care nu se mai termină...Noi am sperat că se termină în timp în util, vorbesc de cu 6 luni înainte de filmare. Am hotărât că Peru nu este safe pentr filmare și am decis să filmăm în sudul Columbiei, care ne-a rămas unora dintre noi în suflete încă de anul trecut. Noi toți am fost încântați și era o variantă bună pentru că e mai îngăduitoare clima în perioada asta din an”, a explicat Robert Gabriel Lionte, producătorul executiv al show-ului.

„Ne-am gândit că, dacă tot am venit să explorăm America Latină și America de Sud, să pornim exact de acolo de unde am plecat, adică din Columbia ca, poate, de-a lungul sezoanelor și de-a lungul anilor, să descoperim tot acest continent. Mi se pare foarte interesant că acest sezon se va desfășura pe două emisfere și vom trece Ecuatorul și vom avea parte de tot felul de peisaje, de climă diversă. Argentina are multe de oferit ca țară, e o țară de care spectactatorii din România să fie foarte interesați. E vorba de fotbal, de tango, de Evita Peron. Sper să le putem transpune pe imagine și în concurs, în jocuri, în conținut, în misiuni, așa fel încât să avem spectacolul de care e nevoie”, a mai completat Mona Segall.

„Sezonul tecut am căutat o comoară. O comoară din aur numită El Dorado. Am vorbit atunci despre obsesia căutătorilor față de această comoară. Comoara n-a fost niciodată găsită. Căutătorii au ajuns în Columbia și au aflat că aurul nu era altceva decât o metaforă pentru soare. În viețile noastre, ceea ce căutăm este Wi-Fi, bani. De data asta căutăm ceva ce contează cu adevărat. Asta este soarele. Columbienii îl numesc Xue. Ecuadorienii îl numesc Wiracocha. Argentinienii îl numesc Inti. La voi cred că se numește soare. Pentru toată lumea este soarele. Simplu și totuși atât de profund. Tot ceea ce contează pentru noi, oamenii. În momentul în care soarele se va stinge, atunci ne vom stinge și noi. Cu tot cu problemele și cu egoismul nostru.

În această călătorie vom descoperi de ce soarele este atât de important pentru diferite culturi, diferite triburi. Acolo unde s-a terminat Drumul Aurului, El Dorado, acolo începe Drumul Soarelui. Exact în același loc. O să urmărim acest drum către locuri în care niciun columbian nu a fost. Dar românii vor merge. Către Ecuador, o țară foarte indigenă,n unde 60-70% din populație are origini indigene. Chiar ăn mijlocul lumii. După aceea, către o țară care îl are pe Inti, soarele, pe drapel, ca simbol principal: Argentina. O țară cu o cultură fascinantă unde s-au născut unii dintre cei mai remarcabili oameni, de la Evita Peron la Maradona, Che Guevara. O să fie o călătorie foarte interesantă, cu 3 țări foarte diferite. Sutn foarte multe provocări. Am plănuit fiecare kilometru cu kilometru, metru cu metru. Dar vă spun că forte multe lucruri pot merge într-o direcție greșită. E viața reală cu toate lucrurile neașteptate ce se pot întâmpla și câteodată lucruri pe care nu ne dorim să le vedem. Dar asta este viața reală. De asta această aventură este atât de palpitantă. Chiar dacă plănuim fiecare detaliu, e vața. Am călătorit aproape 4 luni în America Latină, pentru a stabili acest traseu. Sunt 50 de catastrofe care se pot întâmpla în fiecare zi: dezastre naturale, furtuni, vulcani, cutremure, alunecări de teren, crize sociale și politice, carnavale spontane, să fii oprit de poliție, să te otrăvești cu mâncare, să te rănești, drumuri închise, defecțiuni tehnice sau pierderea concurenților. Dar când aceste lucruri merg greșit, câteodată este magic. De asta acest format este speical. Pentr că nu putem prezice multe lucruri. Și la final este despre realitate și despre lucrurile care contează în viață”, a explicat Juan Rosales Escobar, creative consultant.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și AntenaPLAY.