Motivul pentru care Livia și Cătălin Bordea nu au copii: „Ne gândeam la un moment dat ca mai încolo...”

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai iubiți concurenți de la America Express. El face echipă cu Nelu Cortea pe Drumul Aurului și mai nou este și jurat iUmor, alături de Bordea, Delia și Cheloo. Este unul dintre cei mai iubiți comedianți de la noi din țară, poveștile sale legate de copilărie, bunica sau soția sa, stârnind hazul publicului.

Cătălin și Livia Bordea, o relație care durează de 11 ani. Cum s-au cunoscut cei doi

Cătălin și Livia Bordea s-au cunoscut la un spectacol și a fost dragoste la prima vedere. Într-o postare emoționantă în mediul online, Livia a rememorat momentul în care s-a întâlnit pentru prima dată cu cel care avea să-i devină soț.

„18 Mai 2012. Am mai vorbit ocazional… dar niciodată față în față. Eu îl știam. El mă știa. Eu l-am intuit. El mă cunoștea deja. Luptam cu depresia încă. De fapt o ignoram, crezând că astfel o să plece. Ziua eram veselă, noaptea plângeam. Mâncam cireșe și îmi cumpăram în fiecare săptămână bujori. Stăteam într-o garsoniera în Militari. La etajul 8. Palatul copiilor, eu și Gabita. Gala Premiilor Stand-Up. El vorbise de niște locuri, pentru că bilete nu mai erau. Locurile erau fix pe scenă. După, mi-a dat mesaj că mă așteaptă la Godot. Conversații diverse. Momentul când a trebuit să plec mi-a schimbat viața. Un culoar mic, iar noi ne luam la revedere. Stând față în față, acolo, îmi luam rămas bun de la singurul om căruia n-aș fi vrut să îi zic decât că nu am unde să plec. Nu am de ce să plec. Și nu vreau…”, a povestit Livia, într-o postare adresată soțului ei.

Ce diferență de vârstă există între Cătălin Bordea și frumoasa sa soție, Livia. Cine e mai mare și cu cât

„Am plecat atunci. Dar ne-am văzut a doua zi. Și a treia. Și a patra. Îmi cumpăram ceva nou de fiecare dată când trebuia să ne vedem. Ca să îl impresionez. Și cinci ani mai târziu. Și nu vreau nici acum să îmi iau rămas bun de la el. Mi-a schimbat viața, lumea, tot. Mi-a adus mai multă veselie decât credeam posibilă. Am făcut împreună lucruri pe care nici nu le visam. Zilele mele trec ușor de când mă iubește el. Încă mănânc cireșe, dar îmi cumpără el bujori. Râde de mine, iar eu mă prefac puternică. El mă crede. Au trecut 5 (CINCI!) ani. Nu mai sunt fata de atunci. Sunt versiunea mea mai bună. Datorită ție. Te iubesc de nu mai pot!”, a mai transmis Livia în mediul virtual acum ceva timp.

De ce nu vor Cătălin și Livia Bordea copii. Comediantul a vorbit sincer despre acest subiect: „Nu, mulțumesc”

Cătălin Bordea și Livia sunt împreună deja de 11 ani și cu toate acestea, cei doi nu au devenit părinți până acum. Invitat în cadrul unui podcast, Cătălin Bordea a explicat că atât el cât și soția lui nu se văd în ipostaza de părinți și s-au gândit la un moment dat că ar putea adopta un copil.

Comediantul este de părere că nu este un moment potrvit pentru a fi părinte, însă spune că știe sigur că el și Livia nu se văd în această ipostază.

„Nu, mulțumesc. Bă nu cred. Nu cred pentru că nu sunt genul de părinte. Nu ai cum să știi până nu ești. Înțeleg teoriile. Dar noi, noi doi nu suntem genul care să facem asta. Când? Deja vine 40, se duce 45”, povestea Cătălin Bordea.

În cadrul aceluiași podcast, comediantul a vorbit și despre dragoste.

„Dragostea e atunci când nu mai contezi tu, când cântează mai mult celălalt, asta înseamnă dragostea, adică mă pun pe mine pe locul doi. Un părinte înțelege, dintre toți oamenii de pe planetă, ce înseamnă dragostea”, a mărturisit actorul.