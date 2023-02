Ce diferență de vârstă există între Cătălin Bordea și frumoasa sa soție, Livia. Cine e mai mare și cu cât

În 2012, Cătălin Bordea și Livia se cunosc. Doi ani mai târziu, frumoasa brunetă și comediantul se căsătoresc civil. După cinci ani de la acest moment, ei își iau inima în dinți și își unesc destinele și în fața lui Dumnezeu. La frumosul eveniment, cei doi au fost însoțiți de rudele cele mai apropiate și de câțiva prieteni.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi dă energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei”, a povestit Cătălin Bordea la Extra Night Show de la Antena Stars.

Cătălin Bordea are 38 de ani, pe când Livia are doar 33. Astfel, diferența de vârstă dintre ei este de doar cinci ani.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cătălin și Livia Bordea

La Extra Night Show, Cătălin Bordea a și povestit cum s-a îndrăgostit de Livia. Un an de zile i-a urmărit activitatea în social media, dar ea a fost cea care i-a trimis cererea de prietenie.

”Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?' și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, a spus Bordea, în trecut, la Antena Stars.

În social media, Livia Bordea a povestit cum a fost prima lor întâlnire și ce sentimente a trăit atunci, conform Revista Viva: ”Stăteam intr-o garsoniera in Militari. La etajul 8. Palatul copiilor, eu și Gabita. Gala Premiilor Stand-Up'. El vorbise de niște locuri pentru că bilete nu mai erau.Locurile erau fix pe scenă. După, mi-a dat mesaj că mă așteaptă la Godot. Conversații diverse. Momentul când a trebuit să plec mi-a schimbat viața. Un culoar mic, iar noi ne luam la revedere.

Stând față în față, acolo, îmi luam rămas bun de la singurul om căruia n-aș fi vrut să îi zic decât că nu am unde să plec. Nu am de ce sa plec. Și nu vreau… Am plecat atunci. Dar ne-am văzut a doua zi. Și a treia. Și a patra. Îmi cumpăram ceva nou de fiecare dată când trebuia să ne vedem. Ca sa îl impresionez. Și cinci ani mai târziu. Și nu vreau nici acum sa îmi iau rămas bun de la el. Mi-a schimbat viața, lumea , tot. Mi-a adus mai multă veselie decât credeam posibilă. Am făcut împreuna lucruri pe care nici nu le visam. Zilele mele trec ușor de când ma iubește el.”

De ce Cătălin Bordea nu a participat cu soția sa la America Express

Cătălin Bordea a povestit că Livia a fost cea care a vorbit prima despre o eventuală participare la America Express, însă în cele din urmă i-a oferit locul ei lui Nelu Cortea. Ea a considerat că o echipă de băieți se va descurca mai bine.

„Ea a prins un mare curaj în sezonul 3, când i-a văzut pe Bontea și Fodor, dar… Livia mi-a spus să mergem. Era prima dată când mergeam cu atât de mult entuziasm și după s-a gândit mai bine și a zis că ar prinde mai bine să merg cu prieten, pentru că echipele de băieți se descurcă altfel’, a povestit Cătălin Bordea, în emisiunea Xtra Night Show.