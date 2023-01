Podcastito Express, episodul 5. Cât a slăbit Bie Adam la America Express: „Am ajuns cu 43 de kilograme în România”

Bie Adam sau Tequila, așa cum este cunoscută de comunitatea sa de fani, face parte din Americca Express - Drumul Aurului alături de mama sa, Mihaela Adam. În cadrul celui mai nou podcast de pe Antena Play, Podcastito Express, Bianca Adam a povestit care au fost cele mai grele momente din emisiune, dar și cum s-a simțit la revenirea în țară. Vloggerița a povestit că înainte de pleca în America Express a cerut sfaturi de la .

Acesta i-a recomandat să nu învețe limba și să nu se uite la emisiuni din urmă, totul pentru a avea o experiență autentică. Bie Adam a luat de bune aceste sfaturi, însă spune că nu a fost foarte bine. Se aștepta ca oamenii din Mexic să știe mai multă engleză, ceea ce nu s-a întâmplat, drept urmare i-a fost foarte greu să se descurce, ea neștiind spaniolă.

Bie Adam a slăbit drastic în America Express

Deși poate nu s-ar vedea, Bie Adam este o împătimită a măncării, iar schimbarea bruscă de comportament a fost drastică pentru organismul ei. Vloggerița a povestit că i-a fost foarte greu la început cu lipsa mâncării, dar cu toate acestea, nu se gândea că ar mai avea de unde să slăbească.

Bie Adam: Dimineața era cel mai rău pentru că nu e cafeaua, nu e mâncarea și nu sunt obișnuită cu lucrurile astea. Și fiind încă la început, nu se obișnuise corpul cu toate lucrurile astea. Mi-a fost foarte rușine să cerșesc mâncare. Cerșea mama pentru mine când a vedea că mă albesc la față. Eu am crezut că nu o să mai am probleme de genul ăsta că nu am de unde să mai scad, doar ți-e foarte rău. Doar că nu, am slăbit foarte rău.

Am slăbit de la 49 de kilograme, cu atât am plecat de acasă și am ajuns la 43. Când am ajuns în țară nu mai puteam să mănânc. Acum am 50, am băgat.

Nelu Cortea: Eu am intrat cu 100 și am ieșit cu 96. Acum am 104. Sunt bine. Mi-am revenit. â

Bie: Da, ești de două ori cât mine și un picior.

În cadrul aceleași emisiuni, Bie Adam a mai povestit și cum a convins-o pe mama sa să vină la emisiune. Ea a motivat că s-a bazat pe curajul ei și experiența de femeie trecută prin viață tocmai pentru a-i fi alături în cele mai grele momente. Drept urmare, acum, în cadrul emisiunii, vedem că Mihaela este cea care o încurajează pe Bie să nu se dea bătută în timpul curselor de pe Drumul Aurului.

