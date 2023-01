Podcastito Express, episodul 5. Bie Adam dezvăluie cum a convins-o pe mama ei să participe la America Express: „A plâns două zile”

Bie Adam s-a înscris în cursa America Express alături de mama sa și deși dintre cele două Bie și-a dorit cel mai mult să vină, Mihaela este cea care îi dă putere de cele mai multe ori. În cadrul celui mai nou episod Podcastito Express de pe Antena Play, Bie Adam a dezvăluit că a șantajat-o pe mama ei să accepte participarea la America Express.

Bie Adam, despre participarea mamei sale la America Express: „Mi-am sunat toată familia să șantajăm emoțional”

Mihaela Adam a cedat insistențelor fiicei sale, dar și a întregii familii și s-a înscris în cursa pe Drumul Aurului. Vloggerița a povestit că, pentru a o convinge, a recurs la o metodă dură, dar care a dat roade.

Bie Adam: Eu nu alergam la steag ca să câștig sau ceva. Mie îmi era frică de mama. Dacă mai ajungeam o dată pe ultimul loc, nu mai dormeam. Mama a intrat foare tare în spiritul competiției. A fost wow.

Bordea: Știm, am observat

„Normalitatea era eu să intru mai tare având în vedere că am trimis armata acasă peste ea acasă, În Craiova, să o conving să mergem. Eu nu glumesc. Mi-am sunat toată familia să șantajăm emoțional că nu mai vorbim cu ea niciul. Ea a plâns două zile până să zică „da”.Nu a vrut deloc să vină. Știam că nu e ok. Am vorbit și cu terapeuta mea care mi-a zis că nu a fost foarte ok să fac asta și am zis: Da, dar se va bucura. Va fi aventura vieții ei.

Da, dar nu e foarte ok. Într-un final mi-a mulțumit. Având în vedere că mama era deja tanc și eu începusem deja să-mi intru în victimă și în frică, am văzut podul ăla, nu era neapărat că e înălțime”, a declarat Bie Adam în Podcastito Express pe Antena Play.

Bie Adam, despre una dintre cele mai grele probe de la America Express: „M-a luat de mână și m-a zburat”

În continuare, Bie Adam a mai povestit și despre proba în care fiecare echipă trebuia să treacă un pod șubrezit. Fiindu-i frică de înălțime, vloggerița nu s-a simțit în siguranță pe acel pod, dar și de data asta tot mama ei a fost cea care a ajutat-o să treacă peste frici.

„În toată emisiunea eu nu am apucat să fac nimic. Practic, eu nu am apucat să văd că e foarte mult în jos. Mai ales ce am văzut din dronă acum, doamne, e incredibil. Am văzut că e foarte șubred podul și mai ales că are niște bucăți de lemn lipsă și am încercat să-i zic mamei: să mergem încet. Și atât a trebuit să zic. M-a luat de mână și m-a zburat peste pod. Deci ea a zburat, eu nu-mi amintesc pașii. Pe mine mă trecea ea, făceam un pas și mă mai sărea ea trei. Îi ziceam: <mamă, am sărit peste o groapă>. Ea: <Nu ai sărit peste nimic>. Efectiv alerga cu mine, nu știu cât aveam la oră”, a mai declarat Bie Adam.

Bordea: Eu m-am panicat la podul ăla pentru că eu l-am văzut și am zis: Dar ce-o mai fi pe lângă?