America Express, 28 noiembrie 2023. Aris și Alexia Eram s-au cazat în casa unei românce. Ce dezvăluire a făcut Laura Giurcanu

În ediția 26 a emisiunii America Express sezonul 6, Aris și Alexia Eram au avut parte de o surpriză uriașă atunci când au realizat că vor sta în gazdă la o româncă. În timp ce făcea cumpărături, Laura Giurcanu a făcut o dezvăluire inedită despre viața ei amoroasă.

După o zi plină de misiuni, echipele care nu s-au calificat la jocul pentru amuletă au fost nevoite să își caute un loc de cazare. Aris și Alexia Eram au scăpat de această grijă și, când au ajuns la gazdă, nu mică le-a fost surpriza atunci când au descoperit că doamna casei era, de fapt româncă. Tot în această ediție, din 28 noiembrie 2023, Laura Giurcanu a făcut o dezvăluire inedită despre viața ei amoroasă.

Aris și Alexia Eram s-au cazat în casa unei românce și au aflat detalii surprinzătoare. Ce mărturisire a făcut Laura Giurcanu despre viața ei amoroasă la America Express sezonul 6

În ediția 26 a emisiunii America Express sezonul 6, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă și au primit astfel un coș cu bunătăți și o cazare asigurată. Așa au ajuns Aris și Alexia Eram în casa unei românce din Ecuador.

„Ajungem în centrul orașului Cuenca și ne întâmpină un domn care avea o cămașă. Când aude că suntem din România ne zice că prietena lui e din România”, a fost dezvăluirea neașteptată făcută de Aris, în ediția 28 a emisiunii America Express sezonul 6.

„Nu mi-a venit să cred că mă cunoaște, nu mă așteptam, mai ales un român plecat de atâta timp. Nu credeam că o să vorbesc româna în Ecuador”, a zis Alexia, surprinsă de faptul că românca ce i-a luat în gazdă o cunoaște.

Cei doi au fost mai mult decât încântați atunci când au aflat că la cină vor servi mămăligă, dar și alte alimente pe placul lor.

Între timp, Sânziana Negru și Laura Giurcanu, fericitele câștigătoare ale imunității, au profitat de timpul de odihnă și relaxare și au mers la cumpărături. La un moment dat, Laura a spus că a luat o brățară pentru „Cezar, viitorul meu fost prieten”, semn că tânăra nu e foarte sigură de situația vieții sale private.

La gazdă, Aris și Alexia au aflat povestea de viață a Mihaelei, care le-a spus că a plecat în Spania încă de la o vârstă fragedă pentru a studia jurnalismul.

„Am locuit 12 ani în Spania, am studiat jurnalismul. Am cunoscut un băiat, m-am căsătorit, dar am divorțat. Cu altcineva, nu cu el. Am ajuns în Ecuador prin el. Părinții mei au divorțat imediat ce am plecat din România, tatăl meu a plecat în Italia, mama ne-a dus peste tot. Un moment foarte greu a fost când mama a fost diagnosticată cu cancer în 2019, a trebuit să plec de urgență. Mama a murit. Am decis să mă întors în țară. Când m-am întors în Ecuador am zis că mai stau o vreme aici. A venit pandemia, l-am cunoscut pe el și am decis să mai amân”, a povestit femeia.

Aris și Alexia Eram au savurat cina și au fost impresionați de dezvăluirile făcută de gazda lor, în ediția 26 a emisiunii America Express sezonul 6.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete au pornit pe Drumul Soarelui, la America Express sezonul 6. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și AntenaPLAY.