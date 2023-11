America Express, 29 noiembrie 2023. O echipă a primit cazare, dar nu și imunitatea. De ce a răbufnit Giulia Anghelescu

O situație neașteptată a avut loc în ediția 27 din sezonul 6 America Express de pe 29 noiembrie 2023. O echipă a primit cazare de la Irina Fodor, dar nu și imunitate. Giulia Anghelescu nu s-a mai putut abține și a răbufnit în fața camerelor de filmat.

Echipele au luptat cu toate forțele pentru cea mai dorită miză a competiției: imunitatea care vine la pachet cu o mulțime de avantaje. Concurenții s-au întrecut pe Drumul Soarelui pentru a ajunge pe primul loc la Irina Fodor.

Probele nu au fost deloc ușoare, însă toți s-au descurcat de minune pe traseu. În ciuda obstacolelor pe care le-au întâmpinat, perechile de vedete au reușit să se mobilizeze și să ducă misiunile până la final.

Pentru că prima imunitate din al șaselea stage a fost câștigată de Laura Giurcanu și Sânziana Negru, cele cinci echipe rămase până acum în America Express au dat tot ce au putut în cursă pentru a pune mâna pe imunitatea mică a etapei.

Citește și: America Express, 27 noiembrie 2023. Iulia Albu a „explodat” și a țipat la niște copii, în timpul unei misiuni. Cum a reacționat

După un drum greu și plin de provocări, concurenții au avut parte de o surpriză neașteptată odată ce au sosit în punctul final de întâlnire cu prezentatoarea TV. Irina Fodor a făcut un anunț uluitor.

Ce echipă a primit cazare, dar nu și imunitate în ediția 27 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 noiembrie 2023. Ce a făcut-o pe Giulia Anghelescu să răbufnească

Primele concurente care au ajuns la steagul America Express au fost Ada și Tony Galeș. Cele două au fost luate prin surprindere de veștile primite de la Irina Fodor. Se pare că acestea au obținut cazare gratuită în ediția 27 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 noiembrie 2023, dar nu și imunitatea.

„Ce vreau să vă spun este că aș vrea să nu uitați că tot ce vă pot oferi în acest moment este acest cadou și cazarea. Mai exact, mâine aflăm care este echipa imună. Am avut aceste misiuni și trebuie să iau în evidență tot ce s-a întâmplat la toate echipele”, a spus prezentatoarea TV.

„Eu aveam puține emoții. S-a mai întâmplat în alte sezoane să primească unele echipe hotel și celelalte imunitatea”, a dezvăluit Ada Galeș.

Citește și: America Express, 27 noiembrie 2023. Tony și Ada Galeș au trăit momente de spaimă la cazare. Ce a făcut Aris Eram în casa gazdei

Momentele tensionate au fost nelipsite de pe micile ecrane ale telespectatorilor. Giulia Anghelescu nu a mai ținut cont de nimic și a răbufnit în fața camerelor de filmat, după ce a aflat că trebuie să își caute cazare.

Artista a dat cărțile pe față, fără pic de reținere, spunând că ar fi normal ca toate echipele să joace corect în această competiție: „ Data viitoare să joace și ceilalți corect, nu numai noi! S-a întâmplat că am dat Jokerul și am plecat cu un avans de 10 minute, când am ajuns la proba cu bananele o echipă, pe care noi am lăsat-o pe locul 4, a ajuns în același timp cu noi. Nu ar fi avut cum fizic, doar dacă nu ar fi mers cu viteza legală”.

„Am și zis, îmi asum în continuare că nu mi se pare ok să se întâmple astfel de lucruri, că ar trebui să avem cu toții maturitatea de a lua acest concurs ca atare, să nu luăm totul personal. Hai să ne jucăm frumos până la capăt!”, a mai adăugat artista.

„Eu mă bucur că ați spus asta pentru că avem un subiect de dezbătut mâine, când suntem toți de față”, le-a spus Irina Fodor.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete au pornit pe Drumul Soarelui, la America Express sezonul 6. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și AntenaPLAY.