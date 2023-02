America Express, 5 februarie 2023. Detaliul mai puțin știut despre Andreea Antonescu. Ce cunoștințe „la nivel de olimpiadă” are

America Express continuă și ritmul crește în cea mai periculoasă aventură de la capătul lumii! Irina Fodor a anunțat că începe întrecerea pentru imunitatea care oferă biletul pentru Guatemala, următoarea țară de pe Drumul aurului, iar tensiunea va atinge cote maxime.

Concurenții vor ajunge în Golful Mexic, însă așa cum s-au obișnuit deja nu vor avea o misiune ușoară și vor fi nevoiți să apeleze la toate abilitățile lor. Ei au primit câte o cutie cu informații importante, dar pentru a afla cifrul, aceștia au avut de rezolvat o ecuație matematică inedită.

Concurenții au avut de rezolvat o ecuație matematică la America Express ediția 13 din 5 februarie 2023. Ce a dezvăluit Andreea Antonescu

Concurenții au început să se uite în jur pentru a afla necunoscutele din ecuația pe care o aveau de rezvolat. În timp ce unii au întâmpinat câteva probleme la calculele matematice, Andreea Antonescu a făcut o mărturisire surprinzătoare.

„Plăcându-mi matematica la nivel de olimpiadă, întotdeauna am căutat chichițele. Sub toate cifrele alea, mai era un an. A, asta e diferența! De la 1 la 12, plus 1900, că făcea sens”, a sesizat concurenta, fără să se lase indusă în eroare de micile detalii.

„Am matematiciana cu mine”, a adăugat si Andreea Bălan.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.