America Express, lider de audiență. Iuliana Pepene și Sonia Simionov și-au încheiat aventura pe Drumul Soarelui

Seară extrem de emoționantă pe Drumul Soarelui, în ediția de ieri a reality show-ului America Express – Iuliana Pepene și Sonia Simionov și-au încheiat aventura din celebrul reality show.

După o cursă pentru ultima șansă în care s-au înfruntat cu Alexia și Aris Eram, de-o parte, și Romică și Cătălin Țociu de partea cealaltă, Iuliana și Sonia au ajuns la capătul unei zile extrem de grele cu satisfacția că au dat tot ce-au putut în această competiție.

America Express sezonul 6 a fost lider de audiență cu ediția din 22 noiembrie 2023

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:28 – 00:07, ediția de aseară America Express a fost lider de audiență pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.8 puncte de rating și o cotă de piață de 24.2%, în timp ce următorul clasat a înregistrat 5.7 puncte de rating și o cotă de piață de 20.4%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 6.4 puncte de rating și 18.6% cotă de piață, postul de pe locul secund având 5.9 puncte de rating și 17.2% cotă de piață. În minutul de aur 21:48, emisiunea a fost urmărită de peste 1,3 milioane de telespectatori.

Careul de ieri seară a fost unul din care nu au lipsit tensiunile și surprizele. Dacă despre Iuliana Pepene și Sonia Simionov se știa că ajunseseră pe ultimul loc la întrecerea precedentă, nominalizarea celei de-a doua echipe a venit în urma unui anunț neașteptat al Irinei Fodor: pentru că greșiseră una dintre misiuni în cursa pentru a doua imunitate, Aris și Alexia Eram au fost penalizați, ajungând astfel direct la startul ulimei șanse. Cât despre cea de-a treia echipă, voturile au plecat spre echipa formată din Romică și Cătălin Țociu.

Întrecerea le-a adus o varietate de misiuni concurenților, care au făcut, printre altele, schimb de experință culinară cu localnicii din Ecuador, fiecare echipă pregătind câte un savuros bulz, dar și înghețată tradițională ecuadoriană – Helados de Paila, după o metodă veche de preparare, care folosește gheața adusă de pe vulcanul Chimborazo. După încă un capitol în care au explorat cultura Ecuadorului, concurenții au ajuns la Irina așteptând cu sufletul la gură dezvăluirea ordinii de sosire.

Ultima poziție în clasamentul cursei pentru ultima șansă le-a adus pe Iuliana Pepene și Sonia Simionov în fața cufărului cu verdictul Zeului Soare – acesta a fost roșu, culoarea care a semnalizat finalul unei povești memorabile pe care au scris-o pe Drumul Soarelui. ”Mie îmi pare rău că plecăm doar pentru că sunt convinsă că mai aveam amândouă lucruri de demonstrat, nu neapărat altora, cât nouă. Sunt foarte multe părți frumoase în America Express și sunt convinsă că voi descoperi că au fost și mai multe, după ce mă voi gândi acasă la tot ce am trăit. Sunt foarte mândră de noi”, a declarat Sonia. ”N-am fost tristă. Dar am avut un strop de dezamăgire, pentru că știu că mai aveam multe de arătat în acest concurs. Și am simțit, în același timp, o mare de bucurie, la gândul că o să ajung acasă, pentru că mi-e dor de casă. Acolo unde merg cu capul sus!”, a spus Iuliana. Au mai rămas șase echipe în concurs, iar aventura continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminica aceasta, de la ora 21:00, cu noi misiuni surprinzătoare în etapa a șasea.

