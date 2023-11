America Express, sezonul 6. Ce s-a întâmplat în camera lui Aris Eram și a Laurei Giurcanu, după ce s-a stins lumina

America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. Concurenții au înnoptat într-un trib amazonian, care a primit pentru prima dată în existența lor vizita unor europeni. După ce au fost puși la masă și introduși în realitatea vieții din jungla amazonian, echipele au fost însoțite spre locul de cazare, o fortăreață din lemn cu paturi supraetajate și pături care să-i acopere de frigul și insectele a căror casă a fost „deranjată”.

Pacea Mama a fost cea care i-a călăuzit în inima junglei amazoniene și i-a păzit de toate pericolele, dar și prezența tribului amazonian pe teritoriul căruia au înnoptat. Nu se așteptau, dar condițiile în care au dormit în inima unui trib străvechi au fost unele foarte bune, însă au fost mai puțin feriți de insecte.

Pe teritoriul tribului amazonian, echipele au avut parte de experiențe inedite, de la masa pe foi uriașe de bananier, până la picturi tradiționale pe față și înnoptatul în inima junglei. Noaptea nu a fost pentru toți un sfetnic bun, căci pentru cei care au acumulat tensiuni peste zi, seara friguroasă și pericolul gândacilor nu a fost deloc un mediu propice de reechilibrare. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Obișnuiți în confortul oferit de metropolă și liniștea unei vieți separate de forța neînduplecată a naturii, a te obișnui cu realitatea junglei amazoniene nu este nici pe departe un lucru simplu.

„Aseară eu am început să plâng când s-a stins lumina pentru că erau gândaci peste tot și Sânziana m-a luat cu ea în pat. Îmi este foarte frică de gândaci, de tarantule și tot ce înseamnă, mai ales când dorm… Așa că am dormit cu Sânziana și am dormit în sacul de dormit”, spune Alexia Eram. Sânziana o completează: “Am dormit e mult spus…”

„Aris a dormit lângă Laura și eu lângă Sânziana”, spune Alexia, însă Aris intervine imediat pentru a o corecta: „În patul de lângă Laura”.

Nici pentru ceilalți seara nu a fost una prea bună. Sânziana Negru nu a putut trece peste refuzul coechipierii sale de a mânca viermii vii la proba care le-ar fi putut aduce cu un pas mai aproape de câștigarea amuletei și a unui Joker important. Reproșurile au început de dimineață: „Faci fix ce ai zis că nu o să facem”, spune Laura Giurcanu, făcând referire la o promisiune stabilită încă de acasă potrivit căreia nu vor exista niciodată supărări dacă una dintre ele nu va putea face o probă.

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această data.

