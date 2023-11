America Express, sezonul 6. Romică și Cătălin Țociu, ajutor neprevăzut. Ce echipe s-au calificat la al doilea joc de amuletă

America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. După ce imunitatea a fost câștigată de Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, echipele au pornit într-o nouă misiune. Pe Drumul Soarelui, la America Express, a urmat cursa pentru calificarea la al doilea joc de amuleta. În cursă, concurenții trebuie să facă melcochas, un desert tradițional, după ce primesc un exemplu de execuție.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Provocarea a fost una cu totul specială, întrucât concurenții au fost puși în fața task-ului de a face melcochas, un desert tradițional cu o istorie bogată și profundă. Pentru a învăța cum să pregătească acest delicios desert, au primit un exemplu de execuție, iar apoi a fost momentul să intre în tainele creării lui. După ce au terminat de făcut bomboanele, concurenții s-au grăbit să ajungă la Irina Fodor.

Romică Țociu și Cătălin Țociu au făcut în grabă cele 12 bomboane și s-au grăbit să meargă la autostop: „Vamos, vamos, că vă duc eu! Eu nu înțelegeam ce vrea ea, că noi alergăm. Ce căutăm aici!? Care, unde dracu-i mașina!?”, era contrariat Romică Țociu.

Până să-și dea seama că va fi dus cu mașina poliției, bagajele lui erau deja în portbagaj: „Când am ajuns și am înțeles că ne ducem cu mașina poliției atunci am zis foarte tare, hai că poate mai avem șanse!”, spune bucuros Romică Țociu.

Nu a fost nevoie ca cei doi să facă vreo mișcare pentru a ajunge la destinație, iar această situație le-a dat speranța că vor avea un avantaj!

În final, echipele calificate la al doilea joc de amuletă sunt: Aris Eram și Alexia Eram, Ada Galeș și Tony, Iulia Albu și Mike, care au primit și un coș cu bunătăți! Mai mult decât atât, Irina Fodor a venit și cu o veste care a mai șters dezamăgirea de pe fețele celor care nu s-au calificat: toată lumea va avea cazare!

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această data. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

