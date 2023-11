Aris Eram a fost exmatriculat din liceu. Concurentul America Express a povestit ce a făcut în adolescență

Aris și Alexia Eram au fost ivitați în podcastul Giuliei unde au vorbit despre prima etapă din America Express, dar și despre copilărie, adolescență și viața personală. Aris a povestit despre o boacănă pe care a făcut-o în liceu și care i-a adus o exmatriculare de o săptămână.

Aris are 20 de ani și este student la o Universitate prestigioasă din Barcelona. În America Express el și sora sa dovedesc la fiecare pas că în ciuda tinereții sale au o cultură generală bogată și o educație aleasă. Aris și Alexia Eram au studiat la Liceul Francez Anna de Noailles. În timp ce fata era atrasă de filosofie și de materiile artistice, băiatul era atras de științele exacte.

Băiatul a făcut o boacănă pe vremea când era elev. Concurentul America Express a cumpărat un spray cu piper în adolescență și a mers cu el la școală, gest care avea să-i aducă exmatricularea pentru o săptămână.

„Am fost exmatriculat o săptămână. Am stat acasă. E amuzant. O povestesc, e tare. Aveam un spray cu piper, nu mai știu de ce l-am cumpărat. Aveam 15-16 ani. Cum nu-l foloseam, nici nu știu de ce l-am cumpărat, i-am zis unui prieten să mergem în baia școlii să-l încerce el. Am mers cu câțiva prieteni, haha, prietenul dă cu spray puțin. Ieșim tușind puțin, ne ducem la oră”, a zis el. Am văzut apoi copii care intrau la baie și ieșeau tușind”, a povestit Aris Eram în podcastul Giulei, Badassmom.

Aris a povestit că efectul spray-ului cu piper a fost unul puternic, iar profesorii au făcut investigații și au aflat cine erau vinovații.

„Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze, care dau copiii la o parte. Eram superstresat. Am dat două puf-uri, dar era foarte puternic. A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Eram vreo 5. Prietenii mei ziceau: nu zici nimic, nu zici nimic. Zici că am făcut mare infracțiune. Și cel care a zis <<nu zici nimic>> primul a fost care a zis tot. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână”, a mai povestit Aris Eram.

„Eu nu am făcut chestii din astea. Am fost foarte concentrată, organizată și voiam neapărat să fie totul bine la sfârșit. Am fost diferiți oricum”, a spus Alexia Eram.

După liceu, Alexia Eram a ales o facultate de modă din Londra, iar Aris o facultate de management în Barcelona.

