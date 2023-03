Ce a dezvăluit Mikey după ce a fost eliminată de la America Express. Un detaliu i-a surprins pe mulți. Ce a zis Bie Adam

Bie Adam și Mikey, mama ei, au părăsit America Express în ediția 28 a emisiunii, difuzată pe 1 martie 2023, la Antena 1. La scurt timp după primirea verdictului de la Irina Fodor, concurenta a publicat un mesaj neașteptat pe Instagram și numeroși internauți au reacționat imediat. Un detaliu i-a surprins pe mulți.

Ce mesaj a transmis Mikey, după ce ea și Bie Adam au fost eliminate de la America Express, în ediția 28 a reality show-ului de la Antena 1

Cea de-a patra zi petrecută în Columbia a fost o adevărată provocare pentru echipa formată din Bie Adam și mama ei, Mikey. Cele două au avut misiunea de-a văsli pe un lac în căutarea unor indicii, apoi au mers la o fermă pentru a pregăti o oaie pentru un concurs de frumusețe. Au căutat anumite case după simbolurile date de Irina Fodor și s-au luptat din răsputeri să care vase din lut cu ajutorul unei biciclete.

La final, fiindcă au ajuns ultimele la Irina Fodor și fiindcă vulturul din cutie a fost roșu, cele două au fost eliminate de la America Express. A fost o cursă pentru ultima șansă extrem de grea și tensiunile n-au lipsit. Pe drum, între Mikey și Bie Adam au ieșit scântei și nu puține au fost momentele din Columbia în care Mikey a părut că o să clacheze.

La scurt timp după ce aventura lor pe Drumul Aurului s-a încheiat, Mikey Adam a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj surprinzător.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru ca am avut aceasta oportunitate in primul rând sa fiu alături de cea mai importantă ființa din viața mea și sa parcurgem acest drum împreuna. Asta a contat cel mai mult in determinarea de a fi competitiva. Sunt recunoscătoare pentru cea mai tare, frumoasa și completa experiența din viața mea și va mulțumesc pentru asta. Mulțumesc comoarei mele pentru ca in aceasta formula ne-am descoperit calități si defecte de care nu știam si din care avem ce sa învățam si astfel putem sa evoluam.

Mulțumesc ca a avut încrederea necesară in mine, o iubesc mai mult decât orice și a-si mai repeta oricând aceasta experiența pentru ea. Mulțumesc întregii echipe pentru cele mai intense momente din viața noastră”, a scris Mikey pe pagina sa de Instagram, la scurt timp după ce a fost eliminată de la America Express, în ediția din 1 martie 2023.

Zilele petrecute în Columbia au fost dificile pentru Mikey, mai ales atunci când a fost nevoită să facă echipă cu Scărlătescu și să doarmă departe de Bie Adam. Apoi, oboseala, stresul și emoțiile și-au făcut resimțite prezența și în cursa pentru ultima șansă. La un moment dat, la misiunea în care au aveau de cărat niște vase de lemn cu ajutorul unei biciclete, între Mikey și Bie Adam au ieșit scântei și camerele de filmat au surprins totul. Cele două și-au adresat replici dure, însă au găsit puterea să meargă mai departe, în cursa pentru ultima șansă, la America Express. Din păcate, vulturul a fost roșu și asta a adus o eliminare pentru cele două concurente.

Detaliul remarcat de mulți în mesajul publicat de Mikey au fost cuvintele de laude ale femeii la adresa fiicei sale. Deși s-au certat, cele două au împăcat rapid securea războiului și au demonstrate că relația lor este una extrem de puternică, chiar dacă uneori mai au și divergențe.

„Te iubesc și îți mulțumesc pentru tot 🙏🏻❤️”, a scris Bie Adam, iar comentariul mamei nu a întârziat să apară: „eu îți mulțumesc și te iubesc enorm ❤️”.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.