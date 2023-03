Ce mesaj a transmis Bie Adam după ce a fost eliminată de la America Express. Fanii au reacționat imediat

În ediția 28 a emisiunii America Express, trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă: Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu și Bie Adam și Mikey, mama sa. După o serie de misiuni istovitoare, acestea din urmă au ajuns ultimele la Irina Fodor.

Cufărul a fost deschis și, fiindcă vulturul a fost roșu, Bie Adam și Mikey au părăsit competiția, în ediția din 1 martie 2023. Cuprinsă de lacrimi, tânăra și-a luat la revedere de la celelalte echipe și de la Irina Fodor. La scurt timp după, ea a publicat pe contul său de Instagram un mesaj neașteptat, la care fanii au reacționat imediat.

Ce mesaj a publicat Bie Adam pe contul său de Instagram, la scurt timp după ce a fost eliminată de la America Express

A patra zi petrecută în Columbia a fost o adevărată provocare pentru Bie Adam și mama ei, mai ales de îndată ce au pornit în cursa pentru ultima șansă. Au avut de îndeplinit numeroase misiuni, una mai surprinzătoare decât alta: să prindă și să pregătească o oaie pentru un concurs de frumusețe, să descopere cinci case ce poartă semnele date de Irina Fodor și să livreze niște vase de lut folosindu-se de o bicicletă. Emoțiile au fost atât de mari încât, la un moment dat, Mikey a clacat și a răbufnit, iar între ea și fiica ei, Bie Adam, au ieșit scântei. Totuși, cele două nu au renunțat, ci au găsit puterea să meargă mai departe. Și deși s-au certat pe drum, la final, vloggerița a avut cuvinte de mulțumire la adresa mamei sale.

Citește și: America Express, 1 martie 2023. Bie Adam și Mikey, replici acide. Au ieșit scântei între cele două concurente. Ce s-a întâmplat

Totuși, fiindcă au ajuns ultimele la Irina Fodor și fiindcă vulturul a fost roșu, cele două au fost eliminare de la America Express. Iată mesajul publicat de Bie Adam pe contul său de Instagram, la scurt timp după ce a aflat că părăsește competiția:

„Am ajuns in orașe periculoase, am mers în benele mașinilor, am fost acoperite de jeg din cap pana in picioare, cu zilele, am făcut cunoștința cu sute de străini cu inima mare și le-am ascultat poveștile, am mâncat din voința oamenilor cu inima mare, odata pe zi sau poate deloc in unele zile, am dat interviuri până când aproape adormeam una peste cealalta, am dormit pe jos, am simtit extazul si dezamăgirea, am avut crize de ras si ne-am înfuriat când nu ne ieșeau lucrurile pentru ca spiritul competiției e mai puternic decât ne asteptam amândouă, ne-am certat si imediat după ne-am împăcat, am învățat impreuna multe lecții despre puterea prezentului, dar cel mai important este ca am făcut toate astea impreuna.

Citește și: Cum arăta Bie Adam de la America Express înainte să fie celebră. Imagini de colecție cu tânăra la începutul carierei de influencer

Nu puteam sa-mi imaginez un coechipier mai potrivit, care sa ma ridice mai bine, care sa-mi inspire atat de multă determinare și care sa ma facă sa ma simt mai safe decât o face mama.

Te iubesc din toată inima și îți mulțumesc ca ai ales sa iei parte cu mine la cea mai tare experiența.

Cea mai intensa, obositoare, antrenantă, periculoasa, extremă si transformatoare aventura din viața noastră, America Express, se încheie aici. Sunt recunoscătoare pentru toate amintirile pe care le-am adunat impreuna cu cea mai cool ființa pe care o cunosc. Sunt recunoscătoare pentru echipa care ne-a fost alături la bine și la greu @irinarogo @beatlesartmedia. Sunt recunoscătoare pentru munca celor 100 de oameni din producție, implicați și dedicați acestui proiect incredibil de tare și sunt infinit recunoscătoare pentru fiecare moment. Ne vedem pe Youtube”, a scris Bie Adam pe contul său de Instagram, la scurt timp după eliminarea sa din emisiunea America Express.

În prezent, tânăra are un milion de urmăritori pe contul său de Instagram și nu puțini au fost cei care au reacționat la mesajul ei și i-au lăudat efortul și capacitatea de-a rezista atât de mult timp pe Drumul Aurului, la America Express.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.