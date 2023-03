Ce mesaj emoționant a transmis Cătălin Bordea, după ce el și Nelu Cortea au câștigat America Express: „Am câștigat un frate”

În ediția 40, difuzată pe 26 martie 2023, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au plecat acasă cu premiul cel mare America Express, după ce le-au învis pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu, într-o „bătălie” dusă umăr la umăr până în ultima clipă.

Extrem de emoționați, dar și fericiți, concurenții și-au ridicat premiul cel mare, dar și trofeul America Express - Drumul Aurului, care a încununtat două luni de efort.

Ce mesaj a transmis Cătălin Bordea, în mediul online, după ce el și Nelu Cortea au câștigat America Express

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au plecat în competiția America Express fiind prieteni vechi, dar nu se așteptau ca aventurile trăite aici să îi unească și mai mult. Amândoi au avut de înfruntat provocări și și-au depășit limitele.

Ei s-au susținut și completat reciproc și au reușit să se completeze acolo unde era nevoie. Despre aceste lucruri a vorbit și Cătălin Bordea în mesajul său postat pe contul de Instagram, după difuzarea ediției în care ei au câștigat competiția și mult râvnitul trofeu.

Comediantul a ținut să îi mulțumescă, în primul rând, coechupierului său, dar și celor care le-au fost alături în tot acest timp. De asemenea, el a făcut o dezvăluire emoționantă despre modul în care l-a transformat participarea la America Express - Drumul Aurului.

„Am câștigat.

Am câștigat răbdare, am câștigat un frate, am câștigat amintiri fantastice, am câștigat mai multă încredere in mine, am câștigat respectul oamenilor pe care ii iubesc și cel mai important ,multe mesaje de la telespectatori care au ras și au plâns alături de noi. VIVA Congo Grand la toată lumea!!! @nelucortea @mariannegotei @aneiadelina @irina_fodor @americaexpressromania”, a scris Cătălin Bordea pe rețelele sociale în descrierea mai multor imagini realizare în finală.

Cătălin Bordea şi Nelu Cortea au câştigat America Express – Drumul aurului

Nouă perechi ambițioase au pornit pe Drumul Aurului în competiția America Express. Cei 18 concurenți și-au depășit limitele și au avut parte de experiența vieții lor. După etape pline de provocări a sosit timpul ca America Express să-și desemneze câștigătorii, în Marea Finală.

A fost o finală memorabilă, la capătul căreia marele titlu și amuleta de 30.000 de euro au ajuns la Cătălin Bordea și Nelu Corte, după o cursă spectaculoasă la sol, pe apă și în aer.

Cei doi au concurat cu echipa Andreea Bălan – Andreea Antonescu în cea mai strânsă întrecere finală din istoria reality show-ului. Perechile au avut bucăți de traseu pe care au luptat umăr la umăr, sporind suspansul finalei. „Cu un ochi plângem, pentru că am ajuns în finală și

ne-am fi dorit să câștigăm. Iar azi chiar am tras foarte tare. Iar cu un ochi râdem și ne bucurăm sincer pentru Bordea și Cortea. Felicitări băieților!”, a declarat Andreea Bălan.

”Ne-am bucurat pentru băieți. Ne-am dorit o luptă corectă, alături de acești oameni foarte puternici, pe care i-am susținut din prima secundă. M-am bucurat și pentru faptul că eu și Andreea am ajuns la final poate și mai apropiate și mai unite”, a adăugat Andreea Antonescu.

Drumul până în Finala America Express a fost presărat cu lecții de viață atât pentru concurenți, cât și pentru fanii emisiunii. Așa cum Irina Fodor a spus la începutul fiecărei ediții, concurenții America Express au traversat Atlanticul și au pornit pe un drum misterios și magnific: Drumul Aurului. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Până la Marea Finală America Express, echipele au parcurs un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice: Mexic, Guatemala și Columbia.