În podcastul lui Andrei Niculae, Alexia Eram a dezvăluit ce salariu primește de la revista pentru care lucrează.

Alexia Eram a spus ce venituri are. Concurenta de la America Express are două joburi. Este creator de conținut și colaborează cu o mulțime de branduri, dar e zi de zi și la revista familiei, unde ajută cu tot ce poate.

Alexia lucrează de câțiva ani și face tot posibilul pentru a fi independentă. Ea și-a achiziționat singură un apartament în rate și are leasing pentru autoturismul de lux pe care îl conduce.

”Când mi-am cumpărat apartamentul, mașina, am scris în text adevărul. Că eu am făcut un credit, că eu am făcut un leasing. Am credit la casă.”, a dezvăluit Alexia Eram.

Citește și: America Express, lider de audiență. Aris și Alexia Eram, a doua echipă imună a etapei a șaptea. Urmează cursa pentru ultima șansă

Ce salariu are Alexia Eram la revistă. Câți bani îi intră în conturi pe lângă cei pe care îi câștigă din online

Alexia Eram este fashion editor la o publicație care aparține familiei sale.

”Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Eu am început să lucrez cu A list cred că acum 2 ani de zile, 3 ani de zile. Făceam o pagină de shopping în revistă. Am avut foarte multe proiecte pe partea de content creator, mai făceam așa, la câteva luni, o pagină.

Momentan nu mai fac nicio pagină, dar tot timpul ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că tot timpul sunt și eu acolo la birou. Lucrez de acolo, îmi fac tot planingul, am toate actele acolo, poze, studiourile, și atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing”, a declarat fata.

Reamintim că frumoasa șatenă a absolvit studiile la o universitate prestigioasă, ”University For the Creative Arts”, unde a aprofundat specializări precum Marketing, Publicitate și Relații publice.

Citește și: Ce sacrificiu face Alexia Eram an de an, de Revelion, de când este într-o relație cu Mario Fresh: „Pentru binele relației”

Cine sunt concurenții de la America Express: Drumul Soarelui 2023. Nouă perechi/echipe pleacă în aventura vieții lor

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Citește și: America Express, 27 noiembrie 2023. Concurenții au făcut ochii mari atunci când au aflat ce trebuie să facă la jocul de amuletă