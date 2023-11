Cine e și cum arată fiica lui Romică Țociu de la America Express sezonul 6. Daria este sora mai mică a lui Cătălin Țociu

Romică Țociu face echipă cu băiatul său pe Drumul Soarelui. Însă, de acasă îi susține Daria, sora mai mică a lui Cătălin Țociu. Iar tânăra nu doar că vrea să calce pe urmele tatălui său, dar este de o adevărată frumusețe.

În spatele carierei impresionante, Romică Țociu se bucură și de o familie care îl face mândru.

Alături de Nicoleta, soția sa, actorul este tatăl a doi copii: Cătălin, pe care fanii America Express l-au cunoscut deja și Daria, în vârstă de 20 de ani. Iată cum arată fiica lui Romică Țociu, dar și ce pasiuni are.

Cine e și cum arată Daria, fiica lui Romică Țociu de la America Express sezonul 6

Daria, fiica cea mică a lui Romică Țociu, aspiră să calce pe urmele tatălui ei, motiv pentru care a dat examenul de admitere la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, potrivit Spynews.

Totuși, Daria Țociu și-a demonstrat deja calitățile de actriță, participând în distribuția diferitelor producții încă de la o vârstă fragedă. La numai 11 ani, fiica actorului făcea parte din distribuția „Five o`clock”, potrivit Fanatik.

În plus, ea a mers la cursuri de actorie încă de la șapte ani, obținând calificative foarte bune pentru felul cum joacă pe scenă:

„Se pregătește pentru Admitere. Vrea să dea la Teatru. Daria merge la cursuri de teatru de la șapte ani. I-a plăcut, noi nu am forțat-o. Foarte mulți părinți visează pentru copiii lor, dar trebuie să vezi și dacă merită, dacă vine și de la el, dacă simte să facă asta… Nu doar să fie împins de la spate de părinte.”, a declarat Romică Țociu, în urmă cu un an, pentru Fanatik.

Romică Țociu nu este mândru doar de alegerea fiicei sale de a urma o carieră artistică, ci și de faptul că este o fată extrem de silitoare:

„Fiecare copil trebuie să aibă propria identitate. Dacă Daria, fata noastră, simte și vrea să facă teatru, să facă, e drumul ei. Ea și-l alege. Dar la teatru ai mult de învățat. Practic, înveți toată viața și ai de renunțat la multe lucruri. Și noi am muncit pe partea noastră timp de 33 de ani. Daria este o luptătoare. A învățat bine întotdeauna. Ea a luat Bacul anul acesta cu note mari. Nevastă-mea a spus: <<asta-i singura din familie care învață>>. Cred că ne-a schimbat copilul la maternitate.”, a mai declarat Romică Țociu pentru Fanatik.

Ce spuneau Cătălin și Romică Țociu înainte de a pleca în America Express sezonul 6

Îndrăgitul actor și fiul său au acceptat provocarea de a participa în cel mai dur reality-show din România cu inima deschisă și cu dorința de a-și crea amintiri împreună. De asemenea, Romică Țociu a mai dezvăluit că cel care l-a convins a fost chiar fiul său, Cătălin.

„Până acum nu am găsit curajul necesar, dar de data asta cred că și traseul a trezit în mine niște chestii interesante. Columbia, Ecuador, Argentina, mi se pare extraordinar faptul că le poți vedea dintr-o altă perspectivă, nu ca un simplu turist, e ceva unic! În plus, fiul meu, Cătălin, a zis că ăsta e visul lui, că își dorește foarte mult să fie acolo. Așa că, dacă e vorba de adrenalină, de a ne implica, am zis că e locul nostru! Energia și tinerețea lui, are 28 de ani, o să își spună cuvântul. Cred că la început eu voi fi locomotiva, după care voi deveni și eu vagonul. Așteptările mele sunt foarte mari, numai să nu mă pună să înot, că am o frică de apă.”, declara Romică Țociu.

La rândul său, Cătălin Țociu a mărturisit că este un fan al emisiunii America Express, iar faptul că trebuie să își iasă din zona de confort îl încântă foarte tare:

„Am văzut încă din primul sezon cum toate echipele descoperă locuri noi și interesante și sunt puse în situații în care niciodată nu s-ar fi putut afla și atunci am zis că trebuie bifată o experiență ca aceasta. Chiar vreau să ies din confortul zilnic și este și o ocazie de a întări și mai mult relația pe care o am cu tata. Cred că împreună vom face o echipă de senzație!”, a dezvăluit Cătălin Țociu de la America Express: Drumul Soarelui.