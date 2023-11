Cine e și cum arată sora Adei Galeș de la America Express sezonul 6. De ce nu și-au vorbit timp de doi ani

Ada Galeș face echipă cu mama sa, Antoneta Galeș, la America Express sezonul 6. Cu toate acestea, puțini știu că actrița mai are acasă o soră mai mică.

Alexia Galeș este sora vitregă a Adei Galeș, concurenta America Express sezonul 6. Cele două sunt surori de tată și se pare că relația lor a devenit mai bună abia de anul acesta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine e și cum arată iubitul Soniei Simionov. El este bărbatul care a cucerit-o pe concurenta de la America Express

Cine e și cum arată sora Adei Galeș de la America Express sezonul 6: „Îmi seamănă enorm”

În cadrul unei emisiuni televizate, Alexia Galeș a dezvăluit că ea și Ada nu și-au vorbit vreme de doi ani, deoarece sora sa mai mare avea obiceiul să o certe mereu:

„Eu cu sora mea nu am vorbit doi ani. Mă certa, nu aveam o relație foarte apropiată.”, a spus Alexia, citată de Viva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, ea a explicat că mai multe discuții le-au apropiat. În plus, Alexia Galeș pare că îi calcă pe urme surorii sale mai mari, împărtășind aceeași pasiune pentru teatru și actorie:

„Am inceput să ne apropiem anul acesta și așa am început și aceste discuții pe care le avem în fața camerei.”, a mai spus tânăra, citată de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La rândul său, Ada Galeș a vorbit într-un interviu despre Alexia, sora ei vitregă, dezvăluind că acum au o relație extrem de specială:

„A trecut ea peste și prin adolescența ei și am reușit să ne reconectăm. O admir și o respect enorm pe Alexia și îmi pare teribil de rău dacă am făcut ceva să o rănesc. Atât eu, cât și Toni (mama) avem un stil destul de ferm și care are multe pretenții în interacțiune, probabil că a fost mult, mai ales că nu locuiam împreună. Acum a recuperat Alexia teren și îmi seamănă enorm, îmi trimite liste cu ce am de făcut și mă ceartă (cu candoare și amuzament), că e social media managerul meu și își ia treaba foarte în serios.”, a spus Ada Gales, potrivit paginadepsihologie.ro, citată de Viva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce mamă frumoasă are Edward Sanda de la America Express! Cum arată soacra Cleopatrei Stratan

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality-show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.