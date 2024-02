Cine sunt concurenții de la Asia Express sezonul 7. Acestea sunt cele 9 perechi care pleacă pe Drumul Zeilor

Cel mai dur reality-show al momentului schimbă din nou continentul. Asia Express va duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar câteva dintre provocările cu care se vor confrunta concurenții acestui sezon.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care pornesc în acest sezon într-o nouă aventură la capătul lumii.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, aceștia vor trebui să ajungă din Thailanda până în Bali, destinația marii finale a sezonului șapte. Drumul pe care îl vor parcurge va avea peste 7000 de kilometri, fiind pentru prima oară când se va întinde pe durata a 11 etape, cu una în plus față de sezoanele trecute.

Anca Țurcașiu și actrița Andreea Samson

Anca Țurcașiu: “Asia Express înseamnă pentru mine dorința de a mă transforma din: “a avea” în “a fi”, așa cum este și cultura țărilor prin care ajungem. Vreau să trec prin această experiență și șansă, în același timp, pe care mi le dă viața, parcurgând acest drum fără a avea nimic, ci doar pe mine și pe cea mai bună prietenă alături. Știu sigur că Andreea și cu mine vom face tot ce putem să ne demonstrăm cine suntem cu adevărat, care e forța noastră, și puterea noastră de acceptare și de a merge mai departe. “

Andreea Samson: “Acum ceva timp urmăream unul din sezoanele Asia Express și îmi spuneam că nu aș face niciodată așa ceva. Dar… niciodată sa nu spui niciodată! Iată că am ajuns în acest punct, când aventura e pe cale să înceapã și îmi dau seama că de fapt mi-am dorit mereu o experiență de genul acesta. Sunt emoționată, încrezătoare și curioasă să aflu cum este Andreea Samson în situații neașteptate, lipsită de confortul rutinei zilnice de acasă. Ştiu sigur că va fi o experiență incredibilă pentru copilul din mine, care adoră să se joace, dar și o lecție despre adaptare, curaj și empatie !!! Să înceapă Asia Express!!!”

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv

Mihai Găinușă : “Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”

Oana Paraschiv: “Asia Express este show-ul din care nu am ratat nicio ediție, ca telespectatoare, și care de multe ori m-a făcut sa spun: eu n-as putea să fac asta vreodată. Ei bine, ce să vezi? Pusă în faţa acestei propuneri nu am putut să spun nu. Cred că este cea mai mare nebunie în care mă arunc și sper să ies învingătoare din această luptă cu mine, să trec peste toate fricile și angoasele pe care le are un om anxios ca mine.”

Nicolai Tand și Sorin Brotnei

Nicolai Tand: “O parte din viața mea a fost un fel de Asia Express. Sunt obișnuit cu greutățile vieții, aici vreau doar să mă bucur de lucruri, locuri și oameni noi, să redescopăr la mine chestii pe care sigur le-am uitat. Îmi plac competițiile, îmi place să mă aflu în situații care mă ajută să mă autodepășesc, să dau ce-i mai bun din mine. Sorin e partenerul perfect, suntem doi moroșeni plecați pe Drumul Zeilor, doi moroșeni obișnuiți în general cu drumurile de toate felurile. În plus, anul ăsta, în aprilie, fac 50 de ani. Ce cadou mai frumos puteam să-mi fac?!”

Sorin Brotnei: “Mi se pare fain să trăiesc experiența asta alături de nașul meu, cred că e prima oară în emisiune când există genul ăsta de legătură! Sunt sigur că o să trecem prin tot felul de situații cu care altfel nu ne-am fi întâlnit niciodată și e clar că toată povestea asta o să ne lege și mai mult. Știți cum, greul unește oamenii😊 Abia aștept să înceapă! N-aș fi ratat asta pentru nimic în lume!”

Andrei Ursu și Vlad Condurache

Andrei Ursu și Vlad Condurache: “Vara trecută, eram amândoi la un festival de muzică unde era amplasat un stand America Express, iar când am atins steagul ne-am dat seama cât de mult ne-ar plăcea să fim parte din proiect. Toţi prietenii ne spun cât de potriviţi am fi în emisiune şi iată că am primit ocazia să le dovedim asta. Abia aşteptăm să înceapă cursa! Pentru noi este o ocazie minunată să ne cunoaştem între noi mai bine şi să ne depăşim limitele. Sperăm ca această experienţă să ne unească, şi să ne întoarcem cât mai tarziu înapoi în ţară, oameni mai puternici. Călătorie în ţări în care nu am mai fost, climă caldă, jocuri contracronometru, provocări fizice şi psihice, bariere culturale, oameni noi! Ce putem cere mai mult? Suntem pregătiţi pentru aventura vieţii noastre în Asia Express!”

Ioana State și Mane Voicu

Ioana State: “Nu m-a crezut mai nimeni dintre apropiați când am spus în ce m-am băgat. Eu care mă împiedic și când deschid ușa și care am învățat să merg pe bicicletă la 11 ani. Singurul meu instinct de supraviețuire e să comand două porții de paste că poate nu mă satur cu una. Cu toate astea sunt inconștient de nerăbdătoare. Știu că va fi foarte greu ce ne așteaptă și în același timp sunt cuprinsă de un entuziasm nebun. Vreau să testez adrenalina unei astfel de competiții. Eu mă laud că sunt echilibrată, că mă descurc în orice situație, că știu să gestionez situații de criză. Acum sigur voi avea contextul să-mi demonstrez că nu sunt chiar așa. Las multe acasă: un iubit, nu al meu, al altcuiva, care sigur nu îmi va duce dorul pentru că nu știe că e iubitul meu. Glumesc… îmi va fi dor de familie și prieteni, mai ales de nepoți, de spectacole, de toată echipa mea de la #spitalepublicedinbaniprivati pe care îi las singuri atâta timp. Dar revin victorioasă, le-am promis. Plec în cea mai frumoasă și nebună aventură și vreau să mă lupt cu toate forțele distrându-mă și bucurându-mă de fiecare emoție trăită acolo.”

Mane Voicu: “Mă aștept ca Asia Expres să fie armata pe care nu am făcut-o. E o competiție în care cred că îți descoperi limitele și vreau să văd cât de departe pot merge în acele condiții grele. Am înțeles că nimic nu te poate pregăti pentru Asia Expres, asta zic toți cei care au participat, lucrul ăsta n-are cum să fie liniștitor. E clar că ne aruncăm cu totul afară din zona noastră de confort”.

Carmen Negoiță și sora ei, Andreea

Carmen Negoiță: “Cei care mă urmăresc ştiu că iubesc să călătoresc, dar Asia Express îmi va arăta un alt mod de a călători. Îmi va testa limitele, gradul de toleranţă, rezistenţă fizică şi psihică, adaptabilitatea şi probabil că mă va pune faţă în faţă cu unele dintre fricile mele. Ştiu că o să fie o călătorie grea şi frumoasă, dar mă bazez pe Andreea să mă ajute să trec peste momentele grele. 😁 La final vom şti ce putem face împreună.

Andreea Perețeanu: “Asia Express este un fel de călătorie iniţiatică pentru mine. O să mă supună la multe probe, încercări, o să trec prin toate stările posibile şi toate acestea mă vor ajuta să mă cunosc mai bine, să mă descopar prin ochii altor oameni, să îmi depăşesc toate temerile, iar la final să ies o învingătoare! Este o experienţă unică şi nu aveam cum să nu accept provocarea. Ce mă bucură şi mai mult este că pot face asta alături de sora mea! Am trecut prin multe împreună, dar sunt sigură că această nouă aventură ne va consolida relaţia pentru totdeauna.”

Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu

Betty Salam: “Poate sunt primul concurent care vine în Asia Express și spune asta, dar în show-ul ăsta eu vreau să învăț să pierd. Cred că este foarte important în viață să știi să faci asta! În același timp este o oportunitate de a înfrunta fricile și de a descoperi noi puteri într-un mod palpitant. Stiu că nu este o competitie uşor de dus si renunţăm la confortul nostru de acasa, însă nu îmi pare rău! De asta am acceptat această propunere, fiindcă îmi voi pune la încercare limitele. Mă simt motivată să explorez lucruri noi, să înfrunt provocări și să construiesc amintiri puternice alături de sotul meu. Acesta este un pas curajos pe care îl facem împreună. Consider ca va fi o experiență de neuitat care va consolida și mai mult legătura noastră.”

Cătălin Vișănescu: “Am ales să concurăm la această emisiune deoarece este o nouă provocare pentru noi şi este şi prima dată când suntem la un astfel de reality show. Este o ocazie pe care nu o întâlneşti de multe ori în viaţă şi asta înseamnă foarte mult pentru mine. Îmi place adrenalina, competiţia şi implicarea, iar în acest concurs sigur voi avea parte de aceste sentimente. Este o oportunitate de a descoperi locuri noi, de a înfrunta provocări şi de a crea amintiri de neuitat alături de soţia mea. Abia aşteptăm să pornim în această aventură şi suntem hotărâţi să mergem până în finală. Totodată, ne-am propus de acasă ca acest drum pe care îl vom parcurge împreună să fie cu o stare de bine, de distracţie, dar să fim şi concentraţi cât de mult putem şi să dăm totul în această competiție!”

Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu

Adi Nartea: “Participarea la Asia Express e pentru mine o provocare pe care mi-am dorit-o de mult timp. Voiam ca oamenii să cunoască şi alt Adrian. Îmi plac la nebunie genul asta de concursuri si mai ales aventurile. Acum, că am acceptul şi susținerea fetelor mele de acasă, am zis că nu am cum să ratez această oportunitate. Eu nu am aşteptări, pentru că atunci când ai aşteptări, există riscul să fii dezamagit. Vreau doar să mă bucur, să îmi testez abilitățile și să bifez o experiență unica în viată alaturi de un bun prieten în care am incredere şi cu care râd la tot pasul. Abia aștept să fac primul pas pe Drumul Zeilor.”

Cosmin Vîjeu “Sunt fericit să am un bilet în acest express. Urmăresc emisiunea de mult timp. Mi-am dorit să ajung aici și iată-mă la linia de start. Asia Express este cel mai puternic reality show, iar pentru mine înseamnă emoție, aventură, suspans și cunoaștere, înseamnă descoperirea sinelui în raport cu ceilalți. Îmi place jocul și joaca, de asta sunt actor. Dacă pe scenele teatrelor interpretez diferite personaje, vreau ca pe "marea scenă" din Asia Express să mă aduc pe mine, să mă redescopăr, să mă reinventez și să îmi depășesc limitele. Sunt curios și eu de cum voi acționa și reacționa în diferitele situații complet noi pentru mine. Am ocazia să îmi descopăr și mai bine partenerul de scenă, pe Adi, în care am încredere totală. Împreună vom reuși să străbatem drumul zeilor trecând peste diferitele provocări și obstacole. Abia aștept să îi cunosc pe ceilalți colegi de drum și ... să începem competiția. Va fi ceva unic. Ne vedem pe Drumul Zeilor.”

Victor Slav și iubita lui Selina

Victor Slav și Selina: “Asia Express continuă!!! Cam asta ne-a venit în minte când am primit propunerea de participare la acest minunat reality show. O privim ca pe o experienţă unică, inedită, o cunoaştere atât de sine, cât si reciprocă şi sperăm ca odată cu această aventură să evoluam frumos ( fizic şi psihic🤣) Habar nu avem în ce ne-am băgat, daaaar vom încerca să trăim fiecare moment în parte, vom încerca să simţim această aventură prin toţi porii noştri, să dăm cât putem, ce avem mai bun şi indiferent de situatie, să plecăm mai frumoşi sufleteşte şi cu prieteni noi. Considerăm că pe lângă toată activitatea fizică, cea psihică va avea rolul principal şi bineînţeles că încercăm să privim mereu partea frumoasă a lucrurilor… şi apropo de psihic- sper să plecăm întregi la cap😂Toată lumea ne întreabă dacă suntem pregătiţi, noi zicem şi vrem să fim, dar nu ştim de fapt pentru ce ne pregătim mai exact, ne putem doar imagina lucruri. Ştii vorba aia - socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg - cam asta simţim şi noi acum. Şi, ca să tragem o linie, suntem pregătiţi să fim o echipă şi abia aşteptăm să ne cunoaştem mai bine!”