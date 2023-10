Cum a arătat Laura Giurcanu la Next Top Model. Concurenta America Express a cunoscut celebritatea la o vârstă fragedă

Laura Giurcanu a fost câștigătoarea sezonului 2 Next Top Model by Cătălin Botezatu. Concurenta sezonului 6 America Express a cunoscut celebritatea încă de la 14 ani.

În anul 2011 la Antena 1 a fost difuzat sezonul 2 de Next Top Model, un show găzduit de Cătălin Botezatu, cu și despre modele. Laura Giurcanu s-a numărat printre cele 14 fete care au trecut de toate castingurile și au ajuns să participe la show.

Laura Giurcanu și adversarele ei au fost plecate timp de mai bine de 3 luni în mai multe țări unde au defilat și au pozat având teme diverse, care mai de care mai complicate.

Laura Giurcanu a câștigat Next Top Model by Cătălin Botezatu în anul 2011

Fiecare ediție a show-ului se încheia cu o eliminare. Cătălin Botezatu alături de alți specialiști notau fotografiile realizate de concurente, iar Laura Giurcanu reușea să treacă de fiecare ediție.

Deși avea numai 14 ani și concura cu fete cu mai multă experiență în domeniul modeu, Laura Giurcanu a dat dovadă de seriozitate și ambiție și a reușit să obțină titlul de câștigătoare Next Top Model.

Într-un vlog realizat cu 3 ani după ce a cunoscut celebritatea, Laura Giurcanu povestea că Next Top Model by Cătălin Botezatu a fost o experiență minunată care a maturizat-o.

„Am fost cu Next Top Model și cu fetele peste tot. Am fost în Turcia, Tunisia, Islanda, prin românia la mare, la munte. Peste tot. A fost o experiență extraordinară. Am cunoscut multe fete frumoase, cu potențial. Am fost liniștită în timpul emisiunii. Nu am avut treabă cu nimeni, nu m-am certat pentru că eram foarte mică. Fiind foarte mică, nici eu nu spuneam nimic și nici fetele nu-mi ziceau. M-a schimbat mult experiența, pentru că eu nu știam cum e lumea, nu știam cum e realitatea, de fapt. Am făcut shootinguri pe caniculă, sau la -15 grade. Am făcut sub apă, pe animale, în deșert, peste tot. Am fost în noște locuri unde dacă nu eram la Next Top Model poate nu aveam șansa să ajung vreodată. Poate în Paris sau Milano ajungi ca model, dar în Islanda... ”, spunea Laura Giurcanu cu 3 ani după ce a obținut titlul de câștigătoare Next Top Model.

Laura Giurcanu a mărturisit că, deși își dorea să câștige, nu se aștepta să fie chiar ea pe primul loc:

„Fetele ieșeau una câte una din concurs. Eu rămâneam. Eram fericită de fiecare dată când era o eliminare și eu rămâneam. În finală am rămas trei fete: eu, Sandra și Iuliana. Nu știam că se filmează de ziua mea și a fost cel mai frumos cadou pe care aș fi putut să-l primesc. Îmi doream și speram, dar am fost surprinsă și fericită.

După Next Top Model Laura Girucanu a început să lcureze ca model și a fost plecată luni întregi în Paris sau Milano.

În prezent Laura Giurcanu are 26 de ani și participă alături de Sânziana Negru în sezonul 6 America Express | Drumul Soarelui.

