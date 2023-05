Cum arată partenerul Iulianei Pepene. Viitoarea concurentă de la America Express 2024 a publicat o fotografie rară cu iubitul ei

Iuliana Pepene, prezentatoarea de la Observator, a răspuns afirmativ provocării America Express 2024. Însă, aceasta nu va merge singură, dar nici însoțită de partenerul de viață, ci cu Sonia Simionov, o prietenă de ani buni.

Însă, dincolo de relațiile de prietenie, telespectatorii au fost curioși să afle cu cine este Iuliana Pepene într-o relație amoroasă, mai ales că, anul trecut, se despărțea de chef Dragoș Bercea.

Iată imaginea grăitoare pe care frumoasa prezentatoare a publicat-o, în urmă cu ceva timp, pe contul său de Instagram!

Citește și: Iuliana Pepene, apariție de excepție într-o rochie mulată cu umeri goi. Cum s-a lăsat fotografiată prezentatoarea Observatorului

Iuliana Pepene a fost într-o relație cu chef Dragoș Bercea

În trecut, Iuliana Pepene a format un cuplu cu chef Dragoș Bercea, cei doi trăind o frumoasă poveste de dragoste din anul 2019. Deși mulți se gândeau că cei doi vor ajunge în fața altarului, Iuliana Pepene și chef Dragoș Bercea aveau să se despartă, anul trecut, după aproape trei ani de relație, potrivit Fanatik.

Viitoarea concurentă de la America Express 2024 a fost extrem de discretă în privința motivului despărțirii și nu a vorbit niciodată despre acest lucru. Cu toate acestea, Iuliana Pepene avea să scrie, la acea vreme, următoarele cuvinte:

„Nu toate relațiile duc la căsătorie, unele te vor ajuta să descoperi noi restaurante.”, a scris Iuliana Pepene în mediul online, citată de Fanatik.

Citește și: Cât de bine arată Iuliana Pepene în costum de fitness. Cum s-a fotografiat prezentatoarea de la Observator în sala de sport

Cine e și cum arată iubitul Iulianei Pepene

Se pare că Iuliana Pepene se iubește, în prezent, cu un bărbat pe nume Alex, cu care a și plecat, la un moment dat, într-un sejur în Maldive, potrivit Spynews și Fanatik.

Deși nu este foarte clar cu ce se ocupă partenerul prezentatoarei de la Observator, cei doi par că se înțeleg bine. În imaginea rară, din vacanță, publicată pe contul de Instagram, Iuliana Pepene glumește și spune că sunt „doi iubitori de Aperol Spritz și soare”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce mesaj a transmis Iuliana Pepene la scurt timp după ce s-a aflat că participă la America Express

La scurt timp după ce s-a aflat că va face echipă cu Sonia Simionov, îndrăgita prezentatoare a Observatorului a publicat un mesaj pe contul său Instagram:

„A venit momentul să vă anunț ca, în conformitate cu personalitatea mea colorată, am luat o decizie inconștient de curajoasă de a participa la cel mai cool Show de televiziune. N-a durat mult până am spus da, cam cât să o conving pe @soniasimionov să-mi fie parteneră în această Nebunie. Bine, știam răspunsul ei ( pentru ca we’re soul sisters) așa că …let the Show begin! @americaexpressromania, venim! 🦾”, a fost mesajul publicat de Iuliana Pepene pe contul său de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările