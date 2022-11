Cum i s-a schimbat viața vloggeriței Bianca Adam, cunoscută ca Tequila, după participarea la America Express. Ce a transmis

Bianca Adam a decis să meargă în competiția America Express alături de mama ei, iar experiența aceasta i-ar fi schimbat complet viața. Vloggerița a oferit câteva declarații cu privire la acest aspect.

Bianca Adam, despre experiența ei de la America Express. Ce a spus aceasta

Bianca Adam a mărturisit faptul că și-a depășit câteva dintre problemele pe care șe avea cu anxietatea și acum se simte mult mai fericită. Aceasta a simțit că a avut parte de o schimbare.

"După mult greu și după mult efort, acum mă distrez și mă relaxez cu prietenii din industrie. A fost ceva extrem, a fost ceva care a pus amprenta pe mine și pe mentalitatea mea. A fost experiența care m-a schimbat și sper că pentru totodeauna, asta pentru că schimbarea este una pozitivă.", a delarat Bianca Adam, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Ce a mai spus Bianca Adam despre experiența America Express:

"A lucrat cu anxietatea mea, cu victima care locuia în interiorul meu, m-a ajutat să pun în practică tot ceea ce am lucrat patru ani de zile cu terapeuta mea, a fost efectiv testul fizic a ceea ce am lucrat. Nu știu dacă pot să pun în balanță. Fiecare lucru a fost greu, de la cerșit, de la faptul că ajungi să ceri la oameni și să apelezi la puținul lor, pentru că te doare inima să o faci, până la efortul fizic.

Fizic mi se părea că nu mai pot să duc cu corpul înălțimea și greutatea mea, dar totuși am rteusit. Ceea ce am învățat cu adevărat a fost faptul că noi putem să ducem mult mai mult decât credem.", a mai precizat vloggerita.

Cum s-a înțeles Bianca Adam cu mama ei în reality-show:

"Relația mea cu mama a fost una extrem de bună mereu. Știam că vor fi și divergente și ne vom certa, din cauza testelor psihice puternice. Însă, după toate certurie pe care le-am avut și după toată conexiunea de acolo, relartia noastră este de cinci ori mai puternuica.", a mai spus Bianca Adam, tot pentru Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.

Bie Adam și Mihaela, în Jurnal de America Express: „Am ajuns în unul dintre cele mai periculoase locuri din zonă”

„Când am auzit că dintre toate cunoștințele ei trebuie să merg eu, am refuzat din prima. Nici n-am stat la discuții. De când am aflat și până acum am slăbit 4 kilograme. Eu sunt bună pe viteză, pe punctualitate. Nu știu ea pe ce ar fi bună. Să-mi toace nervii. Pe cerșeală e ea bună că are fața asta de miloagă”, a spus Mihaela.