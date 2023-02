Cum se simte Joaquin Bonilla după accidentarea de la America Express. Fostul concurent le-a dezvăluit totul urmăritorilor

America Express vine la pachet cu o multitudine de provocări, iar Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta au simțit din plin acest lucru, pe Drumul Aurului. Din păcate, pentru cei doi experiența show-ului a luat sfârșit, iar Joaquin s-a ales și cu o accidentare de toată frumusețea.

Cum se simte Joaquin Bonilla în prezent, după ce s-a accidentat la America Express

Recent, pe contul personal de Instagram, Joaquin Bonilla a vorbit despre respectivul incident, dezvăluind care este starea sa de sănătate din prezent. Directorul artistic s-a accidentat în zona piciorului, fiindu-i dificil să ducă la bun sfărșit probele din ziua respectivă

Un admirator l-a întrebat pe Joaquin cum se mai simte, după ce acesta din urmă a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri în mediul online. Directorul artistic a vorbit despre accidentare și a mărturisit că a durat o lună pentru ca piciorul să i se vindece complet, fiind destul de umflat.

„Mulțumesc, foarte bine! E mult mai bine. A durat o lună după ce am plecat de la emisiune, dar mulțumesc mult, mă simt foarte bine”, a declarat Joaquin Bonilla pe contul personal de Instagram.

Primele declarații ale lui Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, după eliminarea de la America Express

Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au pariticipat la cursa pentru ultima șansă din ediția 24. Din nefericire, ei s-au clasat pe ultimul loc, iar experința lor a luat sfârșit, în ultima etapă din Guatemala.

„Noi nu am văzut nimic. Acum vedem la televizor ce s-a întâmplat. Cu adevărat. Acolo noi nu vedem. Acum aflăm ce se spune despre noi, cu bisericuțe, e foarte mișto, e foarte interesant. La noi a picat bine, pentru că toate comentariile au fost foarte ok. Noi cu ei am fost o generație, ca să spun așa, împreună, în fiecare zi”, a mărturisit Joaquin Bonilla, la Xtra Night Show.

Directorul artistic le-a mulțumit colegilor săi și pe Instagram, pentru o experiență de neuitat, dar și coechipierului său.

„Voi toți ati făcut viață noastră minunată. Noi toți am avut încă o șansă să trăim o viață poate mai reală ca viață noastră de zi cu zi...va iubesc! America Express, mulțumesc! Ovidiu Buta, împreună am trăit viața asta în 6 etape minunate. Ești minunat”, a scris concurentul pe contul lui de Instagram, alături de mai multe imagini în care se îmbrățișează cu foștii lor adversari.

După eliminarea de la America Express: Drumul Aurului, Ovidiu Buta a vorbit, la rândul său, despre întreaga experiență pe contul său de Instagram.

„Ce pot spune cu mana pe inima este ca fara Joaquin, energia lui fantastica si felul lui atat de cool de a vedea lumea, nu cred ca ajungeam atat de departe. Si mai este ceva in care toata viața am crezut- oamenii sunt cei care întotdeauna vor face diferența.

De aceea vreau sa la mulțumesc atât colegilor de cursă cât și echipei noastre care a ras și a plâns împreuna cu noi, producției care a gestionat atât de bine un proiect gigantic și tuturor celor care ne-au deschis ușile caselor și ale mașinilor.

Celor care ne-au hrănit și ne-au povestit viata lor. Celor care au alergat alături de noi. Celor care au fost acolo atunci când nu mai aveam nicio speranță. Și un ultim lucru: dacă mâine aflu ca ma întorc în cursă, o să fiu cel mai fericit om de pe planetă”, a scris Ovidiu Buta în mediul online, după eliminare.