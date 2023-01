Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, despre cele mai neașteptate situații din America Express: „Am învățat să trăim în camionete!”

După varianta italiană, Antena 1 este a doua televiziune din lume care urmează acest itinerar.

Dintre cele 9 echipe de vedete care pornesc pe Drumul Aurului, cea formată din stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla a intrat în competiție cu un aparent avantaj: Joaquin este originar din Mexic. America Express este, însă, competiția care reușește să-i provoace, să-i scoată din zona de confort și să-i ducă dincolo de limitele personale pe toți concurenții. Iar Joaquin recunoaște că întreaga experiență l-a surprins cu totul, chiar dacă inițial a crezut că este cumva pregătit pentru întâlnirea cu Mexicul, țara sa natală.

”Am descoperit lucruri care nu știam că există. Niște locuri despre care n-am auzit în viața mea! Acum, ca mexican, nu am niciun prieten sau rude care au văzut ce am văzut eu în Mexic!”, a declarat el.

Autostopul a fost o problemă pentru Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla în aventura America Express

Una dintre experiențele noi, care a dat măsura puterii lor de adaptare, a fost autostopul – un test foarte stresant, care, în cazul lor, a însemnat mai multe camionete decât ar fi preconizat. ”Când te uiți la TV, America Express nu pare un show făcut între două hoteluri. Dar nici nu credeam că va fi între două camionete sau două case care stau să cadă pe noi! Am învățat să trăim, să dormim, să mâncăm, să ne spălăm în camionete! Din trei mașini luate la autostop, două erau camionete”, a povestit Ovidiu Buta.

„America Express ne-a antrenat foarte bine. Eu nu mai credeam că la vârsta mea pot să învăț atâtea lucruri noi. Pentru mine, pe Drumul Aurului, locul favorit a devenit pickup truck-ul. Într-o camionetă sunt singurele momente în care pot să privesc în stânga și-n dreapta și să admir peisajul, în timp ce stau cu picioarele întinse și mă și odihnesc, dacă nu sunt depozitate pe-acolo vreun cauciuc ori bagaje”, l-a completat și Joaquin Bonilla. Cât privește alte situații inedite cu care s-au confruntat, Ovidiu Buta spune că a fost surprins de puterea lui de a convinge niște străini să îi ajute în diverse misiuni. ”Descoperi în tine lucruri pe care nu știai că le ai. Să le relaționezi atât de ușor cu niște străini, să îi convingi să facă lucruri, să le ceri să facă anumite lucruri și ei să te asculte. Asta mie mi se pare cea mai mare descoperire raportată la propria persoană.”

Celelalte vedete care pornesc pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România sunt Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela.

Întreaga aventură America Express începe la Antena 1 cu premiera maraton: duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30