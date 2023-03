Semifinală America Express, 13 martie 2023. Doina Teodoru a trecut prin momente de panică: „Avea un cuțit!”. Ce a făcut Bordea

Doina Teodoru a fost pusă într-o situație de-a dreptul neașteptată, după ce Irina Fodor a dat vestea că echipele trebuie să se separe pentru 24 de ore. Concurenta a decis să plece ea în cursă ca iubitul său să participe la jocuri.

În timp ce își căuta cazare, actrița a trecut prin momente de panică în semifinala America Express de pe 13 martie 2023. concurenta, cameramanul și reporterul au fost în pericol pentru câteva clipe.

„Am auzit o bușitură, m-am întors și am văzut o bicicletă trântită. Am văzut-o pe Alexandra, reporterul nostru, care era foarte aproape de un bărbat. După care am văzut-o pe Alexandra că a făcut câțiva pași în spate, bărbatul s-a dus către ea, iar ea a fugit spre o casă unde era o familie.”, a povestit Doina Teodoru.

Doina Teodoru, panicată de gestul unui bărbat în toiul nopții, în semifinala America Express de pe 13 martie 2023

Doina Teodoru și reporterul America Express s-au speriat foarte tare când un bărbat cu un cuțit în mână s-a apropiat amenințător de ele.

„Haideți în mașină acum! Omul avea un cuțit! Închideți ușile! Sunați la securitate! Omul a scos direct cuțitul, a aruncat bicicleta jos și s-a ținut după mine. A venit cu cuțitul spre mine!”, a spus reporterul Doinei Teodoru.

Aceștia au oprit căutarea de cazare din motive de securitate și s-au îndepărtat de locul incidentului.

„Am căutat mai departe de zona aia. Este ceva sinistru!”, a mai adăugat concurenta.

Cătălin Bordea și Doina Teodoru au auzit împușcături, după ce și-au găsit cazare în semifinala America Express de pe 13 martie 2023

După lungi căutări, Doina Teodoru a găsit un loc în care să doarmă. Nici bine nu a reușit să vadă camera în care o să rămână peste noapte că iubita lui Cătălin Scărlătescu a auzit focuri de armă în apropiere.

„În timp ce îmi povestea doamna de pat am auzit niște împușcături afară.”, a mărturisit concurenta.

În semifinala America Express de pe 13 martie 2023, norocul a făcut ca Doina Teodoru și Cătălin Bordea să se cazeze la aceeași gazdă. Cei doi au avut parte de o surpriză neașteptată când s-au întâlnit.

„Focuri de armă în stradă, a fost un scandal, ceva s-a întâmplat.”, a spus concurentul.

„Te-ai speriat? Dacă vrei să dormim împreună, eu am suficient loc”, i-a spus Cătălin Bordea.

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulos, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

