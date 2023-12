Semifinala America Express, 18 decembrie 2023. Ce meserie are Cătălin Țociu. La ce strategie a apelat la proba cu torturi

La ce strategie a apelat Cătălin în proba cu torturi: „S-a mirat și judecătorul”. Concurentul a scos un ac din mânecă. Ce meserie are fiul lui Romică Țociu. Află ce s-a întâmplat în etapa semifinala, la America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, în ediția 38 din 18 decembrie 2023.

Cătălin Țociu a dezvăluit ce meserie are. Fiul lui Romică Țociu și-a folosit cunoștințele într-o probă din semifinala America Express, sezonul 6 ediția 38 din 18 decembrie 2023 | Antena 1

Pe Drumul Soarelui, de Ziua Independenței Argentinei, concurenții rămași la Irina Fodor au avut de mâncat carne de nutrie. Cum Alexia a fost campioană la mâncat, Aris Eram va primi un avantaj satisfăcător în cursă. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Următoarea probă pentru cealaltă jumătate a echipei sună astfel: „La fiecare 9 iulie, domnul Vai face un tort de înghețată special pentru Ziua Independenței. În acest an, domnul Vai vrea să ofere înghețata…”.

Pentru cei care nu au primit niciun avantaj de la coechipierii însărcinați cu mâncatul de nutrie, continuarea probei sună astfel: „Partenerul tău nu a câștigat jocul, așadar folosește modelul din poză pentru a crea opt înghețate cu cremă americană albă și cremă albastră. Pălăria trebuie făcută din biscuiți, iar fața din bomboane. Această misiune este mai mult despre calitate și nu despre viteză. Dacă judecătorul aprobă înghețata ta, îți va da un indiciu despre locul evenimentului”.

Aris a primit și el plicul care îl anunță că Alexia Eram a câștigat jocul: „Partenerul tău a câștigat jocul. Așadar, folosește modelul din poză pentru a crea patru înghețate.” Avantajul lui este că poate face jumătate din numărul de înghețate atribuit celorlalți concurenți alături de care se află în misiune.

Ce meserie are Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu. Află ce s-a întâmplat în ediția din 18 decembrie 2023, din etapa semifinală la America Express, pe Drumul Soarelui

Cătălin Țociu ajunge și el într-un târziu la cofetăria din Sunchales. A avut însă de tras după ce Romică Țociu ieșire pe ultimul loc la una dintre probe: „Partenerul tău a ajuns pe ultimul loc, ceea ce înseamnă că trebuie să distribuiți 16 bucăți de tort”.

Însă nimeni nu știa că fiul lui Romică Țociu are un AS în mânecă: „Doamne, măcar la asta mă pricep și trebuie să recuperez. (...) Mi-a mers mâna perfect! Direct, bam-bam-bam am terminat torturile! S-a mirat și judecătorul. Păi dacă sunt bucătar, normal!”, a spus Cătălin Țociu.

Hai să vezi episodul integral pe AntenaPLAY! Urmărește videoclipul de mai sus pentru a vedea cum a continuat aventura echipelor. Rămâi pe a1.ro pentru a afla cele mai importante detalii din cursa vieții lor: America Express - Drumul Soarelui!

Citește și: CONCURS | Viză de America. Ce trebuie să faci pentru a câștiga șansa de a merge la filmările următorului sezon America Express

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această data. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Citește și: Giulia și Vlad Huidu au câștigat amuleta în etapa semifinală America Express