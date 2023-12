Semifinala America Express, 19 decembrie 2023. Sânziana Negru a refulat în fața pupitrului: „Nu mai pot!”. Ce s-a întâmplat

Cu miza uriașă a biletului de aur, Irina Fodor a ridicat gradul de dificultate al misiunilor, iar penultima zi din semifinala America Express, sezonul 6 le-a pus tuturor la încercare capacitatea de a lucra sub presiune. Ce s-a întâmplat după ce concurenții au ajuns la pupitru.

În ziua dedicată curajului, cele 4 echipe rămase pe Drumul Soarelui au avut de trecut prin misiuni inspirate de activitate pompierilor. De la a învăța să mânuiască furtunul cu apă și a stinge flăcările până la a se transforma în adevărați „salvatori” sau a învăța o coregrafie, concurenții au trecut prin probe de foc. Cu miza uriașă a biletului de aur, Irina Fodor a ridicat gradul de dificultate al misiunilor, iar penultima zi din semifinala America Express, sezonul 6 le-a pus tuturor la încercare capacitatea de a lucra sub presiune.

În timp ce unele echipe au ales să facă autostopul spre punctul de întâlnire cu Irina Fodor, Laura Giurcanu și Sânziana Negru au hotărât să meargă pe jos. Deși parcul era aproape, drumul s-a dovedit a fi și mai greu, din cauza costumelor de pompier care atârnau extrem de greu, după o zi și așa extrem de solicitantă.

„Alergarea spre Irina a fost efectiv cu ultima mea fărâmă de forță de azi. Nu am mai putut fizic. Ziua de azi mi s-a părut grea fizic și se adună oboseală. Simțeam că mor în costumul ăla! Și nu puteam să înaintez, îmi ieșeau alea din picioare”, a dezvăluit Sânziana.

Astfel, ajunsă la Irina Fodor, aceasta a refulat în semifinala America Express, sezonul 6 ediția 39 din 19 decembrie 2023.

„Nu mai pot! Nu mai am forță! Vreau să mai am și să mai alerg, dar nu mai am de unde efectiv. Uită-te câtă sunt! Am avut un moment în care am vrut să plâng, să mă descarc de neputința de azi”, a mărturisit Sânziana în lacrimi, în fața Irinei Fodor.

„Mi-e greu să mă contectez la starea ei, dar îi respect felul în care se simte și respect că nu a renunțat. Nu ne-am oprit și a mers cât de rapid a putut”, a adăugat și Laura.

