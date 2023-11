În prima zi petrecută în Ecuador, Vlad Huidu a făcut o promisiune că, după difuzarea pe TV a ediției, va publica o filmare cu tatăl său. Concurentul s-a ținut de cuvânt și reacțiile nu au întârziat să apară.

În prima zi petrecută în Ecuador, concurenții au avut, la una dintre probe, misiunea de-a cînta la tot felul de obiecte prezentate de Irina Fodor. A fost momentul în care Vlad Huidu a făcut un gest neașteptat, dar și o promisiune pe care a respectat-o.

Vlad Huidu și-a ținut promisiunea făcută la America Express sezonul 6. În ce ipostază s-a filmat cu tatăl său

În ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6, de la Antena 1, cele 8 echipe rămase în competiție au ajuns în Ecuador.

Și de data aceasta, Irina Fodor a pregătit o cursă plină de obstacole spre imunitatea mare. Înainte de alte misiuni, concurenții au avut sarcina de a-și alege anumite obiecte și instrumente locale cu care au fost nevoiți să facă un moment artistic.

Unii s-au bazat mai mult pe voce, alții au improvizat un dans sau au încercat să se folosească mai mult de instrumentele alese decât de voce, pentru a impresiona juriul format din artiști locali.

Acesta a fost momentul în care Vlad Huidu a făcut o alegere ce s-a dovedit a fi extrem de inspirată. Concurentul de la America Express sezonul 6 a ales să cânte la foaie și a mărturisit faptul că este foarte recunoscător tatălui său, care l-a învățat să cânte la frunză.

El și Giulia Anghelescu au reușit să facă un impresionant număr artistic, ce a fost din plin apreciat și de jurați. Fericit că a reușit să treacă peste această probă, Vlad Huidu a promis că după ce se va difuza emisiunea pe TV va publica o filmare cu tatăl său.

Iată că vorbele s-au adeverit, căci promisiunea n-a întârziat să apară. Cei doi s-au filmat în timpul unui duet în care cântă „Noi suntem români” a lui Nicolae Furdui Iancu.

„M-am tinut de promisiune! Nu m-as fi gandit nici intr-o mie de ani ca o sa cant la frunza in @americaexpressromania si am avut foarte mari emotii pentru ca stiam ca tata se va uita la televizor si imi doream sa fie mandru de mine. Acesta este primul nostru duet! Speram sa va placa!”, a scris Vlad Huidu pe contul său de Instagram.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și cei doi au primit numeroase laude din partea internauților.

