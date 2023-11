America Express, 1 noiembrie 2023. Cleopatra și Edward au făcut anunțul la care nimeni nu s-ar fi așteptat, chiar înainte de cursă

Episodul 10 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 1 noiembrie 2023. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au luat pe toată lumea prin surprindere cu o vestea neașteptată! „Irina, vrem să zicem ceva. Pentru că ieri am avut tematica religioasă am avut inspirația să scriem o rugăciune adaptată cursei America Express pe care vrem să o spunem înainte să aflăm pe ce loc am ajuns”, a mărturisit Cleopatra Stratan.

Miercuri, 01.11.2023, 20:00