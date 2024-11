Bogdan și Ștefan Iancu, frați și în viața de zi cu zi, în cel mai nou serial semnat Ruxandra Ion – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Deşi au numeroase roluri la activ, cei doi fraţi joacă pentru prima oară împreună în serialul de pe Antena 1.

Bogdan și Ștefan Iancu, doi tineri actori cunoscuţi publicului din numeroase filme şi seriale, se alătură, în curând, distribuției celui mai nou serial original românesc, semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production - Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

În serialul ce aduce în prim-plan povestea unei tinere abandonate la naştere, cei doi tineri îi vor interpreta pe Dumi și Ionuț Dumitru, doi frați care au stat despărțiți până la vârsta de 18 ani, dar pe care viața îi readuce împreună, la eforturile unei asistente sociale care va ajunge să însemne pentru ei mai mult decât propria mamă.

Ştefan şi Bogdan Iancu au debutat în domeniul artistic încă din copilărie, iar odată ajunși la vârsta adolescenței au primit roluri principale în mai multe pelicule de pe marile ecrane, dar și în seriale tv.

Bogdan Iancu a jucat prima oară la zece ani, în lungmetrajul Ho Ho Ho şi a continuat cu producţii precum Pariu cu viaţa, O nouă viaţă, Fructul Oprit, Oh, Ramona sau Der Bremerhaven – Krimi – Tődliche Fracht – pentru care a şi primit nominalizarea la premiile DSP Award.

Despre serialul original Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN, Bogdan dezvăluie: „Mă bucur foarte tare să fac parte din echipa acestui serial, am noroc de colegi buni, talentați, care mă inspiră și cu care râd în fiecare zi și de un crew de filmat extraordinar și foarte profesionist. În urma castingului, am rămas alături de fratele meu, Ștefan, ultimii doi potențiali actori pentru acest rol. După ceva timp, am fost chemați în sala de casting, unde doamna Ruxandra Ion ne-a spus că își dorește să apărem amândoi în serial, ca frați gemeni - Ionuț și Dumi. Vă dați seama că am fost amândoi încântați de această veste, în special fiindcă noi doi, deși filmăm de mici, nu am apucat niciodată să jucăm împreună. Faptul că fratele meu este cu mine pe set mă liniștește și mă bucură foarte tare, simt că e ceva ce ar fi trebuit să se întâmple de mult timp, și iată că în sfârșit se întâmplă. Personajul pe care îl interpretez eu, Dumi, este în strânsă relație cu fratele său geamăn, Ionuț. Cei doi au crescut în orfelinate diferite până când au ajuns în aceeași casă socială unde s-au reunit. Dumi este cumva <<oaia neagră>> a familiei de la casa socială: este rebel, dar amuzant, nu ia nimic în serios. Este un personaj care mă intrigă, am reușit să găsesc multe asemănări între mine și el, deși există și multe, foarte multe, diferențe”, povestește Bogdan Iancu, care, în serialul de pe Antena 1, îl va interpreta pe Bogdan Dumitru (Dumi), un tânăr de 22 de ani, care a stat despărțit de fratele lui, Ionuț, până la vârsta de 18 ani.

La rândul lui, Ștefan Iancu mărturisește că este o bucurie să joace alături de fratele său: „Cel mai mult îmi place să îmi practic meseria, iar serialul ăsta a venit ca o oportunitate să fac întocmai asta, într-un mediu unde sunt înconjurat de actori valoroși și cu care îmi face plăcere să colaborez. E prima dată când joc împreună cu Bogdan, fratele meu, într-un context de lungă durată și asta mă bucură cel mai tare. Ionuț, personajul pe care îl interpretez, e un tip destul de echilibrat și cu capul pe umeri. Aș ieși la o bere cu el dacă l-aș cunoaște. Sunt curios cum o să evolueze, că nici eu nu știu. Aflăm împreună”.

Ştefan s-a alăturat de curând echipei de scenarişti a proiectului

Rolul lui Ionuţ nu este singura provocare pentru Ştefan Iancu în ceea ce priveşte serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Din dorinţa de a evolua profesional într-o direcţie cu totul nouă, Ştefan s-a alăturat de curând echipei de scenarişti a proiectului, în calitate de junior writer.

„M-am apucat de scris într-un moment în care actoria nu-mi oferea prea multe variante. M-am înscris la un workshop de dramturgie coordonat de cineva care a avut încredere în mine și care m-a încurajat să merg mai departe pe drumul ăsta. După ceva timp, a apărut serialul și odată cu el mi s-a oferit o șansă și un context bun să încep de undeva și să am ocazia să văd cum e scrisul pentru televiziune. Nu pot să spun decât că mă bucur de ocazia asta și că încerc să îmi fac treaba cum știu eu mai bine", dezvăluie Ştefan.

Ştefan Iancu a debutat în film la vârsta de doar patru ani şi a putut fi urmărit în numeroase producţii precum: Naşa, Kira Kiralina, Un pas în urma serafimilor, serialul britanic Killing Eve, Libertate, Vlad sau Hoţii de subiecte (unde a jucat chiar alături de Karina Jianu – protagonista serialului Ana Mi-ai fost scrisă în ADN).

Pe scena teatrului, Ştefan a jucat în Împăratul Muştelor, Fiul sau D’ale Carnavalului, pentru ca în stagiunea curentă de la Teatrul Naţional să poată fi urmărit în La câţiva oameni distanţă de tine şi Repetiţie pentru o lume mai bună, ambele în regia lui Radu Afrim. De-a lungul carierei sale, tânărul actor a fost distins cu mai multe premii, dintre care amintim Premiul Gopo pentru „Tânăra Speranţă” în 2018 şi Premiul „Best Newcomer” la Festivalul de film Subtitle Festival 2019.

Cei doi actori vor putea fi urmăriţi în curând pe Antena 1 în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, serialul original care aduce în prim-plan povestea unei tinere abandonate la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin. Din distribuţia serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, care urmează să fie dezvăluite în perioada următoare.

