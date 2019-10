Dan Capatos vine la Antitalent: ”Am trăit cu spaima că îl vor da afară pe Bittman și mă vor pune prezentator pe mine”

”A fost excepțional să filmez cu Dan, m-am simțit ca la el acasă, la Xtra Night Show, doar că de data aceasta era el invitatul meu. Ne știm de foarte multă vreme, suntem prieteni și mi-a părut bine că după o scurtă perioadă de acomodare am reușit amândoi să ne sincronizăm și să facem o ediție excepțională împreună”, a declarat Dan Bittman.

Și pentru că la Antitalent chiar și invitații speciali știu să contureze totul într-o notă plină de umor, Dan Capatos a făcut și o dezvăluire: “După înregistrări, am trăit cu spaima că îl vor da afară pe Bittman și mă vor pune prezentator pe mine! Pentru că am fost total Antitalent!”, a glumit îndrãgitul prezentator.