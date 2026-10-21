Asia Express continuă aventura pe Drumul Mătăsii, iar fanii emisiunii au ocazia să intre în joc și să câștige premii!

Ai visat vreodată să fii în culisele Asia Express? Acum gândul tău poate deveni realitate. Vezi cum poți câștiga | antena 1

Cele nouă perechi de vedete din acest sezon trec prin provocări neașteptate, iar telespectatorii își pot testa cunoștințele despre competiție și pot câștiga premii de luni până joi, la „Super Neatza cu Răzvan și Dani”.

Ai visat vreodată să fii în culisele Asia Express?

Mai mult, cei mai norocoși pot câștiga un premiu special: șansa de a descoperi culisele filmărilor pentru următorul sezon Asia Express și de a vedea cum se construiește, din spatele camerelor, una dintre cele mai îndrăgite emisiuni de aventură din România.

Dacă urmărești fiecare ediție și ești atent la misiunile concurenților, autostopul, strategiile și momentele-limită, ai toate motivele să participi. Tot ce trebuie să faci este să urmărești emisiunea și să răspunzi corect la întrebările din formularul concursului, disponibil pe vizadeasia.a1.ro.

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Programul emisiunii:

Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Fii atent la fiecare ediție, pentru că detaliile din aventurile celor nouă echipe te pot ajuta să găsești răspunsurile corecte și să intri în cursa pentru premii!

Câteva din cele mai creative răspunsuri ale fanilor Asia Express

Pasiunea pentru emisiune se vede și în răspunsurile participanților, care au găsit motive originale pentru care și-ar dori să ajungă în culisele filmărilor. Printre cele mai creative răspunsuri se numără:

„Pentru a vedea în realitate unele aspecte din jocurile video pe care le-am jucat.”

„Pentru că m-am plictisit de vizionatul leneș din pat și vreau să trec la nivelul următor.”

„Urmăresc «Asia Express» de la primul sezon și știu pe de rost fiecare misiune, autostop sau moment-limită. Nu mă fascinează doar aventura concurenților, ci și munca titanică din spatele camerelor. Mi-aș dori enorm să văd live cum se construiește o astfel de emisiune-fenomen, să simt adrenalina echipei de producție și să înțeleg cum surprindeți cele mai tari cadre la capătul lumii.”

"Vreau să ajung la filmările Asia Express pentru că vreau să văd cu ochii mei cum 10 vedete, care acasă nu ies fără cafea de specialitate, ajung să se certe pentru un cartof fiert și un loc într-o căruță. E genul de experiență pentru care aș plăti bilet în primul rând =)))"

"Visez de mult la rucsacul din spate, Să plec în lume, fără un ban în buzunar, Să trec prin țări și prin orașe toate, Trăind intens un vis extraordinar. Vreau la filmări în Asia Express, Să simt adrenalina cum îmi crește-n vene, Să alerg prin piețe, contra cronometru, des. Să trec peste obstacole și bariere grele. Să caut cazare când soarele apune, La oameni simpli, cu sufletul curat. Să învăț limbi noi și rețete bune. Pe un autostop improvizat și neașteptat. Nu mi-e teamă de misiuni sau de căldură, nici de mâncăruri ciudate, un pic bizare. Vreau doar să simt acea aventură pură și să dau totul la marea probă de eliminare. Să văd în jur echipe și camere de filmat, să lupt cu timpul pentru totemul de aur. Acesta-i visul ce trebuie urmat: Să cuceresc cel mai frumos tezaur!"

"Asia Express este, pur și simplu, o evadare mintală din rutina corporației. Mă încarc cu energia și cultura locurilor care mă captivează prin ecranul televizorului, mă teleportez în bocancii noroioși ai concurenților și mă întreb care sunt limitele mele. Mă implic emoțional, mă bucur și mă supăr alături de ei. Asia Express este singura emisiune din România care oprește timpul pentru mine și care îmi deschide apetitul pentru aventură. Aș vrea să fiu celebră – nu pentru faimă și bani, ci doar ca să-mi încerc șansa de a trăi și eu acest amalgam de sentimente și trăiri. NU aș ezita nicio secundă. Ar fi un privilegiu să particip la filmările Asia Express și m-aș simți onorată să văd îndeaproape atât efortul concurenților, cât și munca și dedicarea titanică a echipei de producție, care transformă un script în adrenalină pură. Mi-ar zâmbi sufletul mult timp dacă aș avea această oportunitate."

"Vreau să merg la filmările Asia Express pentru că urmăresc emisiunea de la primul episod, nu am ratat nicio ediție și este show-ul meu preferat. Am o curiozitate uriașă de a vedea cu ochii mei cum se întâmplă tot ceea ce privesc cu sufletul la gură pe ecran și cum se transformă în realitate magia de la televizor. Îmi doresc extrem de mult să ajung pe platourile de filmare pentru a simți pe pielea mea tensiunea unei producții TV uriașe, unde totul se întâmplă în timp real. Sunt fascinat de modul în care o întreagă echipă reușește să creeze spectacol în condiții extreme și să gestioneze haosul organizat din spatele camerelor. Pentru mine, aceasta ar fi aventura vieții: o ocazie unică de a ieși din rutină și de a trăi energia nefiltrată a celei mai tari curse de pe micul ecran."

"Vreau să aflu ce se întâmplă în cele 19 ore si jumatate care nu intră în episod. Bănuiesc că acolo e adevăratul reality show :)) + iubesc aventura, producția, să stau în spatele camerelor."

Fie că își doresc să trăiască aventura pe propria piele, să descopere locurile pe care le-au văzut în jocurile video sau să afle cum se realizează emisiunea din spatele camerelor, fanii demonstrează că Asia Express înseamnă mult mai mult decât o competiție urmărită de pe canapea.

Ce premii poți câștiga la Super Neatza cu Răzvan și Dani

De luni până joi, în cadrul emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, participanții pot câștiga premii dedicate fanilor Asia Express.

Printre acestea se numără:

Un rucsac personalizat, cu numele câștigătorului și însemnele Asia Express.

Un abonament AntenaPLAY valabil un an, oferit ca premiu de consolare.

1.000 de puncte în Kaufland Card XTRA, adăugate premiului câștigat în cadrul emisiunii.

Însă premiul cel mare este dedicat celor care visează să vadă cum se desfășoară aventura dincolo de ecran.

Marele premiu: în culisele filmărilor pentru următorul sezon Asia Express

Imaginează-ți cum ar fi să fii aproape de echipa de producție, să descoperi ce se întâmplă în spatele camerelor și să vezi cum prinde contur o nouă aventură Asia Express!

Marele premiu îți oferă șansa de a merge în culisele filmărilor pentru următorul sezon, chiar în prima săptămână de producție. În plus, câștigătorul va primi 5.000 de puncte în Kaufland Card XTRA.

Dacă ești un fan adevărat, urmărește fiecare ediție, intră pe vizadeasia.a1.ro, completează formularul concursului și răspunde corect la întrebări.

Poate chiar tu vei avea ocazia să descoperi cum se pregătește următoarea aventură Asia Express și să trăiești experiența din culise, dincolo de ceea ce se vede la televizor!