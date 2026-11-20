Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, foști concurenți la Asia Express – Drumul Mătăsii, au parte de o nouă aventură, însă de această dată lucrurile nu au mers deloc conform planului.

După 20 de ore de zbor, cei doi nu au mai fost lăsați să se îmbarce în avionul care trebuia să îi ducă în Namibia. Influencerița a povestit totul pe Instagram și a dezvăluit motivul neașteptat pentru care vacanța lor a fost compromisă.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, probleme pe aeroport după 20 de ore de zbor

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au demonstrat la Asia Express că pot face față unor situații dificile și unor provocări neașteptate. De această dată, însă, cei doi soți s-au confruntat cu o problemă pe care nu au reușit să o rezolve. Influencerița și soțul ei plănuiseră de luni întregi o vacanță în Namibia, însă călătoria s-a transformat într-o experiență extrem de neplăcută.

Ajunși în Johannesburg, Africa de Sud, după aproximativ 20 de ore de zbor, cei doi au aflat că nu se mai pot îmbarca în avionul spre destinația finală: „Am zburat timp de 20 de ore, iar acum, când mai avem un singur zbor până să ajungem la destinație, nu ne lasă să ne îmbarcăm. Îmi vine să plâng de frustrare și furie”, a transmis Valerie Lungu pe Instagram.

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Motivul neașteptat pentru care cei doi foști concurenți de la Asia Express nu au mai putut zbura spre Namibia

Valerie Lungu a explicat că problema ar fi pornit de la două pagini ude din pașapoartele lor. Potrivit influenceriței, situația a devenit atât de complicată încât cei doi au fost marcați în sistemul de verificare a documentelor, fără să mai primească permisiunea de a continua călătoria.

„Situația este foarte gravă… Trebuia să luăm ultimul avion spre Namibia, dar refuză să ne lase să ne îmbarcăm pentru că două pagini din pașapoartele noastre sunt ude! Ne-au semnalat în sistem, iar acum nu mai avem voie să zburăm spre Namibia. Sincer, nu avem nicio idee ce să facem în continuare. Toată această vacanță a fost planificată cu luni înainte și plătită integral, iar acum totul se destramă din cauza acestei situații. Chiar nu știu ce ar trebui să facem”, a povestit Valerie Lungu.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au apelat inclusiv la ambasadă

Cei doi soți au încercat să găsească o soluție pentru a-și continua vacanța. Valerie Lungu a povestit că au contactat inclusiv ambasada, dar și autoritățile responsabile de controlul pașapoartelor din Namibia. Din păcate, răspunsurile primite nu au fost cele sperate. Pentru a le arăta urmăritorilor cât de mult așteptau această vacanță, influencerița a publicat un colaj cu imagini spectaculoase din Namibia, însoțit de mesajul: „Cum credeam că va arăta vacanța noastră.” Ulterior, a publicat imagini cu bagajele lor din aeroport, explicând situația în care se aflau: „Realitatea. Am încercat absolut toate variantele posibile. Am sunat la ambasadă, dar ni s-a spus că nu pot face nimic. Am sunat și la controlul pașapoartelor din Namibia, pentru a vedea dacă există vreo posibilitate să intrăm totuși în țară, dar răspunsul a fost nu. Ne-am pierdut întreaga vacanță… împreună cu foarte mulți bani și timp. Iar acum, sincer, nu avem nicio idee ce să facem…”, a mai transmis Valerie Lungu.

De la Asia Express la o nouă aventură cu probleme

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au participat împreună la Asia Express 2026, unde au avut parte de numeroase provocări pe Drumul Mătăsii. Cei doi au format una dintre echipele competiției și au trecut împreună prin situații dificile, care le-au pus la încercare răbdarea și capacitatea de a găsi soluții.

După experiența din Asia Express, Valerie și Alex și-au oficializat relația, devenind soț și soție.

De această dată, însă, nu au avut de îndeplinit misiuni sau de găsit transport pentru a ajunge la destinație, ci au fost nevoiți să se confrunte cu o problemă administrativă care le-a dat peste cap toate planurile. Potrivit ultimelor declarații publicate de Valerie Lungu, cei doi nu găsiseră încă o soluție pentru a-și continua vacanța în Namibia.

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