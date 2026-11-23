Gabi Torje a fost prezent la lansarea cărții lui Chef Richard Abou Zaki. Iată ce a spus despre afinitate pentru mâncărurile fine și despre experiența Asia Express.

Gabi Torje s-a reîntâlnit cu mulți din producția Asia Express - Drumul Mătăsii la lansarea cărții lui Chef Richard Abou Zaki. Cu această ocazi a vorbit despre experiențele sale culinare, dar și despre cum i-a schimbat viața Asia Express.

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Ce dezvăluiri a făcut Gabi Torje despre viața sa de după Asia Express

Gabi Torje a vorbit în exclusivitate pentru Antena despre afinitatea sa pentru mâncărurile fine, dar și bucatele tradiționale. De asemenea, a dezvăluit cum i s-a schimbat viața odată cu participarea la Asia Express - Drumul Mătăsii.

„Era normal, mai ales când te invită Chef Richard (...) Își lansează o carte (...) de bucate. Eu fiind un gurmand înrăit, să zic așa, mă bucur să fiu prezent aici cu atât de multă lume bună și cu oameni cu care am colaborat și în Asia Express și mă bucur foarte tare să-i revăd.”

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El a spus sincer că nu petrece foarte mult timp în bucătărie. Dacă atunci când era în activitate avea meniul pregătit de bucătari, acum alege să deguste peparate interesate la restaurante de fine dining sau să se răsfețe cu mâncăruri tradiționale pregătite de bucătari specializați: „Nu prea mă bag eu în bucătărie, nu am timp atât de mult și în perioada în care am fost sportiv, aveam meniul făcut deja de bucătari și nu prea aveam timp, dar îmi place să degust ceea ce pregătesc bucătarii adevărați.

Și sunt un om care iese destul de des la restaurante și la restaurante și de fine dining, și cu specific românesc.”

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Gabi declară că are papilele gustative antrenate într-o oarecare măsură și se bucură de fiecare experiență culinară: „Îmi dau seama de o mâncare bine gătită și de o mâncare care este mai prost gătită, dar bucătarii de astăzi, toți Chefii care sunt în acest moment la Antena, de fiecare dată când am ocazia să mă întâlnesc cu ei și să mănânc la restaurantele lor e o plăcere și o bucurie culinară.”

Gabi Torje nu a uitat nici de experiența Asia Express. Câștigătorul de pe Drumul Mătăsii se gândește la competiție ca la ceva unic. Deși nu și-a imaginat că va câștiga, au muncit din greu să ajungă primii mai mereu la Irina Fodor:

„O experiență unică, o bucurie mare pentru noi pentru că am reușit să câștigăm această competiție. Nu am plecat cu acest gând de acasă, însă pe parcurs această dorință a noastră a devenit tot mai mare Cum avansam stage-urile, cum ne gândeam tot mai mult la ceea ce înseamnă cum ar fi să ajungem primii la Irina în Shanghai.”

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Acesta mărturisește că nu a simțit o presiune în dimineața finalei, însă a fost într-adevăr copleșit de emoții în timpul ultimelor două misiuni: „A fost o finală în care de dimineață noi până seara târziu nu am prea avut o presiune, însă ultimele două drumuri, cel către Noua Prințesă a Chinei, și ultimul drum către Irina, ultimul autostop, au fost cele mai emoționante și cele mai tensionate. Abia așteptam să aflăm ceea ce se întâmplă. Știam că se termină totul, ne părea rău de acest lucru, dar ne bucuram că am reușit să fim acolo la Irina.”

Gabi Torje a declarat că marele premiu Asia Express nu i-a schimbat deloc pe el și pe Alin Alexuc. În ciuda faptului că a fost o imensă bucurie întreaga experiență, trofeul în sine nu le-a schimbat viața. Cu toate acestea, ceea ce s-a schimbat a fost percepția oamenilor despre ei: „Nu ne-a schimbat cu nimica. Ne-a bucurat foarte mult. Avem foarte mulți fani care au început să ne cunoască mult mai bine după această emisiune, și pe mine, și pe Alexuc. Suntem bucuroși pentru ceea ce am realizat aici și faptul că am arătat lumii că suntem mult mai altfel decât ne credeau poate.”

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Întrebat dacă ar repeta experiența Asia Express, Gabi spune sincer că ar fi bucuros să participe din nou la această competiție: „Aș repeta-o oricând și aș fi bucuros să și fac un sezon Asia Express All Stars cu câștigătorii sau finaliștii ar fi... cred că și competiția ar fi mult, mult mai tare.”

Gabi vorbește și despre mentalitatea de câștigător, ceea ce a învățat încă de mic și cât de competitiv este în viața de zi cu zi: „Așa suntem făcuți de mici, să fim competitivi și să ne dorim să câștigăm de fiecare dată și dacă ar fi un joc de cărți cu prietenii.”

El a mai specificat faptul că nu este genul de persoană care să își facă publice dorințele înainte de a munci pentru a le îndeplini: „Dorințele mele și ceea ce îmi propun să fac, le țin pentru mine și în momentul în care se realizează, le zic.”